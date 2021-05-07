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В Минске участника протестов осудили на 9 лет заключения

07.05.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске участника протестов осудили на 9 лет заключения в колонии усиленного режима (на год меньше, чем просил прокурор).


Сергей Сикорский в суде / spring96.org​


45-летнего Сергея Сикорского признали виновным не только в «участии в массовых беспорядках», но и в «хранении и сбыте наркотиков». Он должен выплатить штраф — 8700 рублей. Как сообщает spring96.org, уголовное дело Сикорского рассматривал суд Фрунзенского района столицы (судья — Дмитрий Лукашевич).

До задержания Сергей Сикорский работал помощником руководителя одной из организаций в Минске. У него четверо детей, младшей дочери 4 года. Его задержали в сентябре за августовские события (11 августа 2020-го была стычка с ОМОНом возле станции метро «Петровщина», в автобус силовиков полетели камни). Во время обыска силовики якобы нашли порошкообразное вещество — мефедрон.

Наркотик нашли и в крови Сикорского. На суде он говорил, что зависимости от наркотиков у него нет, употреблял их крайне редко — для снятия стресса. В качестве свидетелей в суде выступили женщины, которые заявили, что приобретали вещество у минчанина.

В суде мужчина заявил, что до 9 августа прошлого года был аполитичен. Но жестокость силовиков и несправедливость подтолкнули его к участию в акциях протеста. В качестве доказательств в суде были прослушаны записи телефонных разговоров Сергея Сикорского от 11 августа 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске участника протестов осудили на 9 лет заключения в колонии усиленного режима (на год меньше, чем просил прокурор).
 
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