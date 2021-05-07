Госсекретарь США не ответил на прямой вопрос о возможности отключения России от SWIFT





"Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что, если речь зайдет о попытках сдержать агрессию и ответить на нее, мы рассмотрим все разумные варианты", - сказал глава американской дипломатии.





В то же время он повторил то, о чем американские официальные лица уже заявляли: "Позвольте мне также сказать, поскольку это важно: мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией, президент Байден ясно дал это понять президенту Путину".





По словам Блинкена, Вашингтон также предупреждал, что, если Россия продолжит "предпринимать безрассудные или агрессивные действия", в отношении Украины или где-либо еще, затрагивая интересы США и их партнеров, "мы ответим не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому, что такого рода действия не могут остаться без ответа".





"Поэтому я думаю, что совершенно ясно, что будут последствия. Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы отдаем предпочтение более стабильным, предсказуемым отношениям. В конечном счете, это зависит от России, от ее действий или их отсутствия", - подчеркнул Блинкен.