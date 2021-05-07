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Туровский молочный комбинат сообщил о рекордном экспорте

07.05.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но создателей бизнеса успех предприятия от уголовного преследования не спасает.

Экспорт Туровского молочного комбината в первом квартале 2021 года составил 27,2 млн долларов. В планах завода по итогам года нарастить продажи за рубежом на треть по сравнению с 2020 годом — до 113 млн долларов. Заданный в январе-марте темп позволяет надеяться на выполнение прогнозных показателей, несмотря на возникшие недавно проблемы у акционеров.

Внешние поставки сыров из Турова за четыре года выросли в 3 раза — с 28,4 до 86,8 млн долларов. На иностранных потребителей приходится 80% продукции ТМК. «Первый квартал 2021 года уже принес 27,2 млн долларов, что составляет 29% объемов экспорта семи крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Гомельской области», говорится в сообщении ТМК.

Сыры из Турова представлены в 17 странах мира. В качестве основных рынков — Россия, Казахстан и Украина.

Напомним, что в начале февраля 2021 года был задержан совладелец ТМК Игорь Чернявский. Вместе с ним лишились свободы ряд бывших и действующих банкиров. Все они были в хороших отношениях с бывшим премьер-министром Сергеем Румасом. Претензии силовиков касались выдачи льготных кредитов ТМК.

Вскоре после задержания Чернявского руководство ТМК заявило, что по итогам 2020 года комбинат вышел на прибыльную работу, окупится в 2023 году и рассчитается по инвестиционным кредитам к 2027 году. Но правоохранителям экономика -- до лампочки. У них свои соображения по поводу бизнеса.
 
 
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Но создателей бизнеса успех предприятия от уголовного преследования не спасает.
 
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