«Видимо, чиновникам введут форму. Чтобы видеть, где государев человек, а где гражданское недоразумение»

Источник материала: Салiдарнасць

– Вчера Лукашенко пообещал, что у чиновников скоро будет военная дисциплина и железный порядок. В смысле, обсудил новый закон о государственных служащих. Вот в новом законе статус гражданских чиновников хотят уравнять со статусом военных.

Чтобы на службе и в быту все было строго по уставу. Чтобы служебная дисциплина обеспечивалась «по аналогии с уставами военных организаций».

И это, я считаю, очень правильно. Может, вообще самое правильное, что они там у себя придумали. А то распустились в своих нацбанках. Вот если такие умные, то чего они, спрашивается, строем не ходят? Форму одежды не соблюдают? Некоторые депутаты даже депутатские значки, оказывается, стесняются носить.

А большинство чиновников в толпе вообще от человека не отличишь. Вот теперь, видимо, чиновникам введут форму и знаки отличия. Чтобы сразу было видно, где государев человек, а где гражданское недоразумение.

Тут главное, чтобы не забыли уравнять чиновников и красауцау в вопросах выезда за границу. Говорят, недавно как раз милиции и КГБ запретили выезжать. Так будет категорически неосторожно и несправедливо, если у гражданских такое право останется. Потому что шляются разные по акрополисам, а из страны потом секреты финансовой стабильности пропадают.

Еще хорошо бы запретить государевым людям морганистические браки с маглами. Чтобы отдельно – они, отдельно – народец, и как-нибудь случайно не перемешались. Но это, видимо, должно стать предметом регулирования отдельного нормативного акта.

Уверен, чиновники обязательно скажут большое человеческое спасибо за свой новый правовой статус. Потом. Когда научатся маршировать и заворачиваться в портянки. Некоторые слабаки и умники, конечно, могут сбежать, не дожидаясь, пока их военизируют.

Но зато те, кто останется – это уже будет соль земли. Этих с народцем уже не спутаешь. Таким людям любой финансовый кризис будет по плечу. Потому что когда маршируешь строем, в голове наступает необыкновенная ясность, а всякие вредные монетаризмы из нее, наоборот, улетучиваются.

Вообще, монетаризмы-шмонетаризмы! Напридумывали слов, чтобы начальство смущать. А надо от земли. Вот возникли у «Белшины» и «Лакокраски» некоторые незначительные затруднения с экспортом своей продукции из-за коварно введенных американских санкций, и что ты думаешь? Правительство сразу придумало, как их решить.

Просто обязали государственные компании покупать продукцию только вышеупомянутых предприятий. Теперь главное – почаще менять шины, и темпы роста валового производства «Белшине» обеспечены. А у «Лакокраски» так вообще, я считаю, никаких проблемы с продажами быть не должно.

Потому что в стране же осталась уйма труб идеологически вредной расцветки. (Этот передовой опыт, кстати, можно будет потом распространить и на другие отрасли народного хозяйства. Например, обязать народец покупать трактора «Беларус», вместо всяких шкодных рапидов).

В общем, раз уж в большом мире не задалось, так белорусские власти решили создать для себя маленький, но зато свой собственный. И это, согласись, очень целительно для самолюбия – иметь такой мир, в котором экономика стабильно процветает, супостаты трепещут из-за ответных санкций, а твое геополитическое значение уже переросло Эверест. Правда, существовать этот мир может только в воображении. Ну, и в телевизоре еще, конечно.