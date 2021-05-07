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Поляки накрыли самую крупную в истории партию контрабандных сигарет из РБ

07.05.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Контрабанда была обнаружена в ходе проверки на  грузовом перегрузочном терминале в Тересполе поезда, следовавшего из Беларуси. В трех контейнерах вместо заявленных в декларациях минеральных удобрений и топливно-нагревательных элементов оказались около 2,5 миллиона пачек сигарет, сообщает Пограничная служба Польши.

Польские власти подчеркнули, что это самая крупная контрабанда сигарет в истории страны. Стоимость перехваченных сигарет оценивается в десять миллионов долларов. Сейчас в Польше пытаются установить владельца многомиллионого незаконного груза. 

На этой неделе поляки смогли обнаружить еще одну крупную партию сигарет, которая следовала из Беларуси контрабандой: 6 мая был перехвачен груз стоимостью 2,5 миллиона долларов.

 
 
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Польские пограничники и налоговики перехватили контрабанду белорусских сигарет – почти 2,5 миллиона пачек общей стоимостью около 10 миллионов долларов. Смотрите...
 
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