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Новый Burger King на Зыбицкой весь день раздает бесплатные бургеры. Сошли ли минчане с ума на этот раз?

07.05.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром по адресу Зыбицкая, 4 открылся очередной Burger King. Сегодня здесь будут бесплатно раздавать посетителям бургеры «Воппер Джуниор». Правда, только в начале каждого часа. Пока большой многокилометровой очереди не наблюдается: все чинно, благородно, без давки. Но кто знает, что будет после обеда, когда у школьников наконец закончатся уроки, а у студентов пары… Хотя будем честными: ту самую истерию, когда в первый ресторан сети за бесплатными напитками люди приходили с пятилитровыми бутылками, мы уже вряд ли повторим.

Но не одними только калориями будут весь день одаривать своих клиентов. Есть ведь еще бумажные сомбреро и магниты-кактусы  — их можно получить, заказав что-нибудь из новой мексиканской линейки бургеров. Пока они доступны только на Зыбицкой.






Новый Burger King на Зыбицкой весь день раздает бесплатные бургеры. Сошли ли минчане с ума на этот раз?

Чем еще новая точка отличается от предыдущих? Конечно, интерьером. Тусовочный колорит улицы в ресторане подчеркнули мебелью с подсветкой и специально подобранным плейлистом (надеемся, в списке есть Макс Корж, иначе зачем это все?..). А еще в зале появились мультимедийные киоски для бесконтактного заказа без участия персонала.









Первое время новый ресторан будет работать с 10 до 23 часов. Планируется, что уже в ближайшую неделю кухня и зал нового Burger King перейдут на летний режим работы: в будние до 23:00, а с пятницы по воскресенье — до 5 утра.






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Утром по адресу Зыбицкая, 4 открылся очередной Burger King. Сегодня здесь будут бесплатно раздавать посетителям бургеры «Воппер Джуниор». Правда, только в начале...
 
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