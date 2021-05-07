Генпрокуратура: «Любой шаг в сети интернет фиксируется»

Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура Могилевской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 369 за «оскорбительное сообщение в отношении представителя исполнительной власти». Это сообщение разместило неустановленное лицо в одном из телеграм-каналов.

Также на нескольких каналах в открытом доступе появилась информация о частной жизни судей районных судов — при том что они не давали на это согласия. Генпрокуратура отмечает, что таким образом личная тайна стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц и это «повлекло причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших». В результате возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 179 УК РБ.

Заодно Генпрокуратура сообщила следующее:

— Напоминаем, что любой шаг в сети интернет, будь то посещение определенного ресурса либо дача оценок конкретному изображению или сообщению в социальной сети, их перепост или комментарий к ним, фиксируется. Это позволяет правоохранителям впоследствии установить того, кто совершил противоправное деяние, даже несмотря на меры по сохранению анонимности.