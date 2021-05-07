Слишком горячий и красивый. Обзор ноутбука Xiaomi RedmiBook Pro 14

Источник материала: Onliner Новая модель RedmiBook выглядит как серьезная работа над ошибками: исправили клавиатуру, улучшили корпус, добавили веб-камеру и необычный для ноутбука на Windows 2,5K-экран. Конфигурация с самым свежим процессором Intel в теории должна была обеспечить отличную производительность. Как оно получилось на самом деле, читайте в новом обзоре.

Новый дизайн и клавиатура

Субъективно — ноутбук стал выглядеть лучше. Корпус ощущается цельным и прочным, закруглены углы и острые края. Получилось здорово, никаких скрипов и люфтов. Крышка открывается одной рукой. Redmi легкий и компактный, как и положено ультрабуку.

Примечательно, что на самом ноутбуке нет слова Pro. Оно встречается только в системной информации и на коробке. Если раньше на крышке было написано Designed by Xiaomi, то теперь Power Your Creativity. Такая отсылка к якобы направленности на профессионалов. В остальном оформление ноутбука все такое же минималистичное, без узоров и лишних элементов.

















Серьезно улучшили клавиатуру. Теперь печатать на RedmiBook гораздо приятнее. Появился твердый тактильный отклик, а звук клавиш стал тише. Зато дребезжит почему-то тачпад. По ощущениям его оставили точно таким же, как и в старых Redmi.









Впервые в линейке RedmiBook появилась веб-камера, если не считать игровой Redmi G . Для параноиков — кошмар, а для эпохи видеосозвончиков — правильное решение. Правда, качество самой съемки низкое.

Ноутбук оказался богат на разнообразные разъемы: один USB 2.0, один USB 3.0, один USB C с поддержкой зарядки и один Thunderbolt 4. Для вывода видео на внешний монитор есть полноценный разъем HDMI. Получился хороший набор портов, который имеет не каждый ультрабук за такую же цену.









Экран

Большое разрешение экрана — редкость для ноутбуков на Windows. В большинстве случаев приходится довольствоваться Full HD. Только в дорогущих моделях попадается более высокое разрешение. RedmiBook Pro получил панель 2560×1600 пикселей с диагональю 14 дюймов (модель Panda LM140GF1L02). Матрица — IPS с широкими углами обзора, нормальной цветопередачей и высокой контрастностью.

Тонкие рамки и хороший дисплей оставляют только положительные впечатления. Хочется больше таких экранов в ноутбуках.









Производительность





Характеристики ноутбука:

Процессор Intel Core i7-1165G7 (4 ядра, 8 потоков).

Память 16 ГБ.

SSD 512 ГБ (NVMe PCIe 3.0 ×4).

Графика NVIDIA MX450 2 ГБ GDDR5.

Wi-Fi 802.11ax, BT 5.0.

Ожидаемо ноутбук показал высокие результаты в синтетических тестах. Все-таки конфигурация тут мощная даже на бумаге. В практической работе ноутбук тоже показал себя хорошо. Реальная нагрузка заключалась в одновременной работе в браузере Chrome с 30 вкладками, включая Full HD-видео в YouTube, операциях в огромной таблице Excel, пакетной обработке TIFF-фотографий в Adobe Photoshop и в рендеринге демосцены Classroom в Blender. Никаких задержек в переключении между приложениями не возникало. Все работало быстро.





Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D-сцен

Результаты комплексного тестирования ноутбука

Показания датчиков RedmiBook Pro в тесте Cinebench R23

В задачах с высокой нагрузкой на процессор ноутбук сильно нагревался. Например, только при рендеринге в Blender средняя температура была 85°, а потребление — 28 Вт. Как и многие процессоры, Intel Core i7-1165G7 троттлит. В этом нет ничего удивительного. При работе в Blender частота стабилизировалась на уровне 3200 МГц при работе от сети и 2900 МГц — от батареи. AIDA64 в стресс-тесте системы фиксировала троттлинг на уровне 22%. Высокий нагрев повторился и в пакетной обработке фотографий в Adobe Photoshop. Средняя температура — 81°. Горячий корпус ощущался как снизу ноутбука, так и на клавиатуре. При этом единственный вентилятор почти не слышно в офисном шуме.



Показания датчиков при рендеринге в Blender, питание от сети

Показания датчиков при рендеринге в Blender, питание от батареи

Показания датчиков при пакетной обработке в Adobe Photoshop, питание от сети

При простой работе таких проблем нет. Веб-серфинг, работа с текстом, просмотр видео, стриминг фильмов на ТВ и обработка пары фотографий в Photoshop не вызывают сильного нагрева и беспокойства.

RedmiBook Pro 14 оснастили дискретной графикой NVIDIA GeForce MX450. Сегодня известно о трех вариантах этого чипа в ноутбуках. Redmi получил не самый плохой — 2 ГБ GDDR5, частота 1395—1575 МГц. Кто-то посчитает, что играть на ультрабуках — дело неблагородное. Тем не менее на Redmi есть такая возможность. Любимый «Ведьмак 3» на низких настройках выдавал 51 кадр в секунду. Проблема с нагревом никуда не делась.





Что можно улучшить

Да в общем-то ничего. Ультрабуки как класс не предназначены для апгрейдов, к сожалению. Тут есть исключения, но Redmi не одно из них.



Фото techtablets.com

Время работы

От одного заряда ноутбук продержался 6 часов 48 минут. Без подсветки клавиатуры, на яркости экрана 70%, с режимом «улучшенная батарея» и сугубо при работе с текстом в браузере. За цену ноутбука результат очень средний. С такими же настройками при просмотре фильмов — 6 часов 9 минут. Заряжается ноутбук до 100% почти за 2 часа, а до 50% — за 45 минут.

В комплекте блок питания 65 Вт с разъемом USB-C. Такой формат зарядки сегодня очень полезен и избавляет от необходимости таскать много проводов для всех устройств. Например, комплектным проводом от ноутбука оказалось легко заряжать смартфон на Android.





Намеки на MacBook бросаются в глаза: похожий внешний вид, почти такая же по форме клавиатура, большой тачпад, одинаковое разрешение экрана. Вплотную сравнить производительность в этот раз не было возможности, поэтому выводов о том, что лучше, делать не будем. Отметим только, что RedmiBook Pro стоил в Каталоге почти столько же, сколько и MacBook Air 13'' на процессоре M1.



















Что здесь Pro?

Позиционирование ноутбука как для «pro» должно подразумевать его использование именно профессионалами, чтобы зарабатывать деньги. В сухом остатке тут для таких людей есть только 2,5K-экран и много портов. Система охлаждения не справляется с нагрузкой, и компьютер сильно нагревается в сложных задачах. При этом нельзя назвать его слабым ноутбуком. Все-таки конфигурация у него серьезная. Да, он греется, но свою работу делает. Во всех тестах ноутбук показал высокие результаты.

RedmiBook Pro продержался от батареи около 7 часов в легком режиме использования. Формально это даже не полный рабочий день. А если нагрузка будет больше, то и время работы уменьшится. За свою цену слабый показатель.

В RedmiBook Pro хоть и исправили ошибки прошлых ноутбуков серии, но при этом наделали новых. Четырехъядерный процессор Intel хоть и «тащит» в сложных задачах, но ценой высокого нагрева и энергопотребления. Какая может быть альтернатива? С таким же экраном и такой же ценой, скорее всего, только MacBook на M1. Еще в конце прошлого года появлялась информация о RedmiBook Pro 14S на новых AMD Ryzen 5000-й серии, однако в продаже их пока нет, равно как нет их полных характеристик.

7 Оценка автора Нравится хороший экран тонкий прочный корпус много портов зарядка через USB-C Не нравится сильный нагрев в рабочих задачах дребезжит тачпад 6 ч 48 мин в легком режиме от батареи





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