ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы массово скупают валюту

07.05.2021 11:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Население Беларуси в текущем году продолжает оставаться чистым покупателем иностранной валюты, а предприятия стали больше ее продавать, свидетельствуют данные Национального банка.

Белорусы массово скупают валюту

Так, в апреле чистая покупка иностранной валюты со стороны населения составила 123,1 млн долларов.

В то же время на других сегментах валютного рынка наблюдалось чистое предложение иностранной валюты.

Так, банки продали в апреле иностранной валюты на 81,5 млн долларов больше, чем купили. Чистая продажа иностранной валюты со стороны субъектов хозяйствования (нерезидентов) составила 28 млн долларов.

В то же время субъекты хозяйствования (резиденты) в апреле купили иностранной валюты на 411,8 млн долларов больше, чем продали.

Нацбанк 7 мая сообщил о значительном увеличении золотовалютных резервов в апреле (почти на 5%, или на 337,9 млн долларов). По данным регулятора, росту резервов способствовала в апреле покупка Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке.

Следует отметить, что в этом году регулятор с целью снижения инфляционных процессов ограничивает предоставление рублевой ликвидности банкам, что приводит к ограничению объемов кредитования и может объяснять склонность предприятий продавать иностранную валюту.

«В сложной операционной среде мы вынуждены были вернуться к более «грубым» инструментам, потому что они прямого действия и гораздо быстрее дают должный эффект», — заявил 15 апреля председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, объясняя причины, по которым регулятор решает задачу ценовой стабильности путем предоставления банкам ограниченного объема рублевой ликвидности на аукционах.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Население Беларуси в текущем году продолжает оставаться чистым покупателем иностранной валюты, а предприятия стали больше ее продавать, свидетельствуют данные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Канада обыграла Россию и выиграла юниорский ЧМ по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by