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Вросшие ногти, грибок на стопах. Истории подологов, которые показывают жутковатые видео в TikTok

07.05.2021 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подологи — это специалисты узкого профиля, которые занимаются проблемами стоп: мозолями, вросшими ногтями и многим другим. Думаете, мало кому понравится такое увидеть? HEALTH.TUT.BY поговорил с двумя мастерами, показывающими жутковатые случаи из своей практики в TikTok — некоторые из видео посмотрели больше 4 млн пользователей.


Фото: unsplash.com

Видео просмотрело больше 4 млн человек

Оксана Шиперова — подолог в Бобруйске около семи лет. За годы работы со стопами и ногтями специалист насмотрелась на все — от вросших ногтей, межпальцевых мозолей и грибка до онихогрифоза (заболевание ногтевой пластины, которое сопровождается деформацией и утолщением ногтя. — Прим. TUT.BY).


Фото: из личного архива

— Меня сложно удивить чем-то страшным, — признается специалист. — Но мне всегда печально, когда на прием попадают пожилые люди, у которых нет семьи — или у которых есть семья, но они стесняются близким рассказать о своих проблемах. И запускают состояние. Был у меня 83-летний пациент: так тянул с решением ситуации, что появилось язвенное образование. В таких случаях я все обрабатываю, вычищаю и обязательно отправляю лечиться к врачу — дерматологу или хирургу.

TikTok у бобруйчанки появился благодаря сыну: ему 7 лет, и он активно смотрит разные ролики в соцсети. Оксана решила быть в курсе его интересов и завела аккаунт.

— А потом от нечего делать стала сбрасывать видео. И невзначай однажды проснулась знаменитой, — шутит подолог. — Одно видео набрало более 450 тысяч просмотров. Потом были ролики, которые смотрело более 4 млн человек.

Здесь несколько роликов Оксаны. Если вы впечатлительны, лучше не смотреть

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Некоторые видео проблемных стоп могут показаться жуткими и даже неприятными, но Оксана видит в них момент поучения.

— Не стоит доводить свои ноги до такого состояния. С тем же вросшим ногтем, если еще не все печально, можно справиться за 15−20 минут. Но если ждать, может понадобиться и больше двух месяцев, чтобы все наладилось. С запущенным грибком вообще можно бороться годы.

В TikTok, как и в жизни, подолог сталкивается с разными мифами по поводу лечения проблемных стоп. Например, грибок предлагают лечить перекисью, йодом, луком, уксусом, а иногда даже мочой.

— Ничего из этого не поможет, — констатирует специалист. — Гораздо важнее не ждать, пока петух клюнет — за стопу в этом случае, а обратиться за помощью.

«Самые сложные случаи в практике — это вросшие ногти»

Ирина Гордеева работает в сфере подологии полтора года, у нее свой кабинет в Минске. Для минчанки завел аккаунт в TikTok ее муж, он же помогает с раскруткой, контентом. То, что видео ее работы будут так залетать в тренды, подолог не ожидала.


Фото: из личного архива

— Такие видео, наверное, стоит смотреть для того, чтобы понимать, к чему может привести откладывание проблемы. Плюс ролики подолога помогают понять, как правильно ухаживать за ногтями, как их стричь и почему важно правильно подбирать обувь — по размеру, форме и полноте ноги.

Чаще всего на приемах Ирина видит стопы с онихолизисом (отслоение ногтя от ногтевого ложа), грибковым поражением ногтей и стержневыми мозолями. Причина всех этих проблем в большинстве случаев — неправильно подобранная обувь.

— Особенно это касается девушек, которые носят узкую, модельную обувь, а иногда еще и на размер меньше. Им порой непросто доказать, что какая-то пара туфель не подходит.

Здесь несколько роликов Ирины. Если вы впечатлительны, лучше не смотреть

Вот такая улиточка)) ##ноги ##ногти ##ногтидизайн ##ноготь ##ноготочки ##педикюр ##подолог минск">##минск ##podologgordeeva ##подология ##здоровье

И вот такое бывает. ##ноготь ##гельлак ##палец ##подолог ##минск ##podologgordeeva ##травманогтя

Для Ирины самые сложные случаи в практике — это вросшие ногти. Решение проблем с ними происходит не за один прием и тут у нее есть четкое разграничение, кому она может помочь, а кого нужно будет отправить к хирургу.

— В TikTok тоже пробовали выкладывать резекции (удаление — прим. HEALTH.TUT.BY) вросших ногтей, но чаще всего соцсеть их попросту блокирует. Хотя и такие процедуры людям показывать было бы полезно. Может быть, меньшее количество доводило бы ситуацию до плачевного состояния?

Порой проблемы со стопами бывают и от того, что люди занимаются самолечением — поливают ноги уксусом, лимонной кислотой.

— Часто сталкиваюсь и с таким: человек не понимает, что у него на стопе бородавка. Он думает, что это мозоль и, начитавшись в интернете советов, начинает растирать ее пемзой, теркой для ног… В результате бородавка разносится по всей стопе, и удалять ее становится в разы сложнее и дольше, — предупреждает специалист.

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Теги: Минск
 
 
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Подологи - это специалисты узкого профиля, которые занимаются проблемами стоп: мозолями, вросшими ногтями и многим другим. HEALTH.TUT.BY нашел в TikTok двух таких мастеров,...
 
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