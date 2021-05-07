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В Витебске бесправник на BMW снес столб - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 6 мая в Витебске,
По информации инспекторов, 26-летний водитель BMW двигался по улице 33-й Армии, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль влетел в столб.
В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.
В ГАИ отметили, что водитель не имел права управления автомобилем.
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Авария произошла утром 6 мая на улице 33-й Армии.
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