В Витебске бесправник на BMW снес столб - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 6 мая в Витебске, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, 26-летний водитель BMW двигался по улице 33-й Армии, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль влетел в столб.

В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.





В ГАИ отметили, что водитель не имел права управления автомобилем.

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