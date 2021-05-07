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Самый маленький Citroen превратился в развозной фургончик

07.05.2021 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале 2020 года Citroen представила миниатюрный электрокар Ami, который в Европе открывает модельный ряд французской марки. Теперь подоспела грузовая модификация двухместной малютки — My Ami Cargo.


Напомним, что в длину машинка достигает всего 2,41 м, а юридически это «легкий квадрицикл» с ограниченными характеристиками. Как и исходный Ami, грузовой вариант оснащается электромотором мощностью 8 л. с. и блоком батарей емкостью всего 5,5 кВтч, которых должно хватить на 75 км пробега без подзарядки. Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч.


В салоне My Ami Cargo на месте пассажирского сиденья организован грузовой отсек объемом 260 л со съемной крышкой, способной выдерживать нагрузку до 40 кг. С учетом прочих ниш и боксов для хранения My Ami Cargo вмещает «более 400 л» для перевозки поклажи и груза длиной до 1,2 м и массой 140 кг.



Создавался My Ami Cargo в первую очередь для подвоза вещей и продуктов в местах, закрытых для движения обычных автомобилей. Во Франции продажи миниатюрного фургончика начнутся летом — стартовая стоимость My Ami Cargo составит 6490 евро.

 
 
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В начале 2020 года Citroen представила миниатюрный электрокар Ami, который в Европе открывает модельный ряд французской марки. Теперь подоспела его грузовая модификация...
 
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