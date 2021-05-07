Самый маленький Citroen превратился в развозной фургончик

Источник материала: Tut.by

В начале 2020 года Citroen представила миниатюрный электрокар Ami , который в Европе открывает модельный ряд французской марки. Теперь подоспела грузовая модификация двухместной малютки — My Ami Cargo.





Напомним, что в длину машинка достигает всего 2,41 м, а юридически это «легкий квадрицикл» с ограниченными характеристиками. Как и исходный Ami, грузовой вариант оснащается электромотором мощностью 8 л. с. и блоком батарей емкостью всего 5,5 кВт⋅ч, которых должно хватить на 75 км пробега без подзарядки. Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч.





В салоне My Ami Cargo на месте пассажирского сиденья организован грузовой отсек объемом 260 л со съемной крышкой, способной выдерживать нагрузку до 40 кг. С учетом прочих ниш и боксов для хранения My Ami Cargo вмещает «более 400 л» для перевозки поклажи и груза длиной до 1,2 м и массой 140 кг.









Создавался My Ami Cargo в первую очередь для подвоза вещей и продуктов в местах, закрытых для движения обычных автомобилей. Во Франции продажи миниатюрного фургончика начнутся летом — стартовая стоимость My Ami Cargo составит 6490 евро.