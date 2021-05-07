Какие курсы доллара и евро установили обменники 7 мая

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 7 мая снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 7 мая

На торгах курс доллара снизился на 0,51% — до 2,5355 рубля (данные на 11.14), курс евро упал на 0,21% — до 3,0612 рубля (данные на 11.02), а курс российского рубля вырос на 0,02% — до 3,4209 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.12).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,58 рубля (Беларусбанк, Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,538 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке — 2,534 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Беларусбанке, Белорусском народном банке, БПС-Сбербанке — 3,1 рубля, а ниже всего — во Paritetbank, Абсолютбанк — 3,064 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белорусском народном банке — 3,058 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

Курсы валют в вашем телефоне: