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Канада обыграла Россию и выиграла юниорский ЧМ по хоккею

07.05.2021 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Канада обыграла Россию в финале юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 5:3.


IIHF

Третье место заняла команда Швеции, разгромившая в матче за бронзу финнов, — 8:0.

Сборная Беларуси показала один из лучших результатов в истории, став по итогам чемпионата шестой.

Отметим, что уже известны соперники нашей команды на юниорском ЧМ-2022. Белорусы сыграют со сверстниками из России, Швеции, Чехии и Германии.

 
 
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Сборная Канады обыграла Россию в финале юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 5:3.
 
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