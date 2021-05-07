Канада обыграла Россию и выиграла юниорский ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Сборная Канада обыграла Россию в финале юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 5:3.



IIHF

Третье место заняла команда Швеции, разгромившая в матче за бронзу финнов, — 8:0.

Сборная Беларуси показала один из лучших результатов в истории, став по итогам чемпионата шестой.

Отметим, что уже известны соперники нашей команды на юниорском ЧМ-2022. Белорусы сыграют со сверстниками из России, Швеции, Чехии и Германии.