А это точно рыба? Житель Сахалина показал на видео странный улов (и удивил TikTok)

Источник материала: Tut.by

Необычным уловом поделился с подписчиками в TikTok рыбак из Сахалина: мужчина выловил рыбу-лапшу.

Автор видео показывает миску, которая заполнена чем-то похожим на лапшу. При приближении выясняется, что это действительно рыба, только очень странная — у нее бело-прозрачное брюшко, черные глаза. Мужчина говорит, что она начала попадаться на крючок недавно, в начале мая. Посмотрите, как это выглядит.

Рыба-лапша (саланкс) — морская рыба, нерестящаяся в эстуариях, реках и озерах. Согласно «Википедии», вероятно, является неотенической формой (рыбой, достигающей зрелости на стадии малька). Встречается на мелководье в Японском и Охотском морях, включена в перечень объектов промышленного лова.