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А это точно рыба? Житель Сахалина показал на видео странный улов (и удивил TikTok)

07.05.2021 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычным уловом поделился с подписчиками в TikTok рыбак из Сахалина: мужчина выловил рыбу-лапшу.

Автор видео показывает миску, которая заполнена чем-то похожим на лапшу. При приближении выясняется, что это действительно рыба, только очень странная — у нее бело-прозрачное брюшко, черные глаза. Мужчина говорит, что она начала попадаться на крючок недавно, в начале мая. Посмотрите, как это выглядит.

@sashka434

Рыба-лапша (саланкс) — морская рыба, нерестящаяся в эстуариях, реках и озерах. Согласно «Википедии», вероятно, является неотенической формой (рыбой, достигающей зрелости на стадии малька). Встречается на мелководье в Японском и Охотском морях, включена в перечень объектов промышленного лова.

 
 
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По научному рыба-лапша называется саланкс и относится к виду лучеперовых.
 
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