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Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода

07.05.2021 12:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Фото из социальных сетей
В жизни модели Саши Кабаевой произошло важное событие. Блогер официально сменила имя.

Российская модель Саша Кабаева во многом была известна своими, как казалось обывателю, счастливыми отношениями с кикбоксером Александром Липовым. Как позже выяснилось, в молодой семье были свои проблемы, что в конечном счете привело к расставанию.

Вдохнув свободы, блогер принялась исполнять свои давние мечты. Первым делом она решила избавиться от фамилии мужа, а также своего имени. Дело в том, что Кабаеву по-настоящему звали Алиной. Модель не хотела, чтобы ее путали с прославленной российской гимнасткой.

27-летняя знаменитость поделилась радостным событием со своими подписчиками в Инстаграме. «Поздравляйте», — подписала она свежую публикацию.

Поклонники стали активно обсуждать важное событие в жизни Александры.

«У нас в стране не так уж и плохо быть Алиной Кабаевой», «А я думала, вы Александра и были», «Ура! Как будто так всегда и было!», «Прощай, Алина Липовая. Привет, новая жизнь», «Я тоже 15 лет назад имя сменила», «Народ, что за глупые вопросы? Какое имя было... Русским языком же написано — было Алина, стало Александра», — поделились впечатлениями в комментариях пользователи.


Стоит отметить, что Липовой и Кабаева жили в браке на протяжении четырех лет. За это время у четы появился сын.
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Публикация от Sasha Kabaeva |

 
 
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«Поздравляйте», — подписала она свежую публикацию.
 
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