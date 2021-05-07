ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Беларуси продлили лицензирование экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС

07.05.2021 12:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Беларуси на шесть месяцев введено лицензирование экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов).

Согласно постановлению правительства № 263 от 5 мая 2021 года, разовые лицензии на экспорт макулатуры будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Действие постановления не распространяется на экспорт из Беларуси в Азербайджан, Грузию, Туркменистан, Сербию, Республику Союз Мьянма, Венесуэлу.

Постановление вступает в действие через 10 дней после официального опубликования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на шесть месяцев введено лицензирование экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регенерируемых бумаги или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитриев о лишении званий силовиков: «Очевидно, что убедить они пытаются, в первую очередь, себя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by