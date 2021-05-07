В Польше задержана рекордная партия сигарет из Беларуси

В последнее время информация об обнаружении на границе контрабанды сигарет из Беларуси участилась. Обычно их находят в фурах, а самая крупная партия до вчерашнего дня, составляла 1,7 млн пачек.

Накануне же была обнаружена еще большая партия контрабанды из Беларуси: в железнодорожных контейнерах нашли 2,5 млн пачек сигарет на 10 млн долларов. Если бы они поступили в продажу, казна Польши недосчиталась бы почти 16 млн долларов.

Прокуратура уже начала поиск тех, кто мог быть причастен к перевалке рекордной контрабандной партии сигарет.