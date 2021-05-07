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В Польше задержана рекордная партия сигарет из Беларуси

07.05.2021 12:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В последнее время информация об обнаружении на границе контрабанды сигарет из Беларуси участилась. Обычно их находят в фурах, а самая крупная партия до вчерашнего дня, составляла 1,7 млн пачек.

Накануне же была обнаружена еще большая партия контрабанды из Беларуси: в железнодорожных контейнерах нашли 2,5 млн пачек сигарет на 10 млн долларов. Если бы они поступили в продажу, казна Польши недосчиталась бы почти 16 млн долларов.

Прокуратура уже начала поиск тех, кто мог быть причастен к перевалке рекордной контрабандной партии сигарет.

Белорусские сигареты везут контрабандой не только в ЕС, но и в Россию.

 
 
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В последнее время информация об обнаружении на границе контрабанды сигарет из Беларуси участилась. Обычно их находят в фурах, а самая крупная партия до вчерашнего...
 
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