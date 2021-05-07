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Врача Андрея Любецкого оставили под стражей
Источник материала: Партизан
Челюстной хирург Андрей Любецкий не вышел на свободу после трех суток задержания. Об этом
По какой статье его задержали на больший срок, не известно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении.
Во время задержания Любецкий сообщил жене, что его подозревают в оскорблении.
Если бы речь шла о статье 369 УК (оскорбление представителя власти), Любецкого не могли бы держать за решеткой более трех суток.
Неоднозначна ситуация и с возможной статьей 368 УК (оскорбление президента). Если бы врачу инкриминировалась первая часть этой статьи — публичное оскорбление, то опять-таки ему грозило бы максимум трое суток на Окрестина.
Но, возможно, речь идет о второй части той же статьи — а это оскорбление президента, сопряженное с обвинением его в совершении тяжкого преступления. В таком случае максимальное наказание — 3 года колонии. А значит, обвиняемого могут держать в СИЗО до суда.
Напомним, Андрея Любецкого задержали утром 4 мая у него дома. Его жена Наталья с четырьмя детьми ранее выехала за границу.
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Челюстной хирург Андрей Любецкий не вышел на свободу после трех суток задержания. Об этом «Нашей Ниве» сообщили его родные.
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