Врача Андрея Любецкого оставили под стражей









По какой статье его задержали на больший срок, не известно. Адвокат находится под подпиской о неразглашении.





Во время задержания Любецкий сообщил жене, что его подозревают в оскорблении.





Если бы речь шла о статье 369 УК (оскорбление представителя власти), Любецкого не могли бы держать за решеткой более трех суток.





Неоднозначна ситуация и с возможной статьей 368 УК (оскорбление президента). Если бы врачу инкриминировалась первая часть этой статьи — публичное оскорбление, то опять-таки ему грозило бы максимум трое суток на Окрестина.





Но, возможно, речь идет о второй части той же статьи — а это оскорбление президента, сопряженное с обвинением его в совершении тяжкого преступления. В таком случае максимальное наказание — 3 года колонии. А значит, обвиняемого могут держать в СИЗО до суда.





Напомним, Андрея Любецкого задержали утром 4 мая у него дома. Его жена Наталья с четырьмя детьми ранее выехала за границу.



