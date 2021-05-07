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Дмитриев о лишении званий силовиков: «Очевидно, что убедить они пытаются, в первую очередь, себя»

07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Почему в опальных списках нет полковников и Николая Статкевича.

Дмитриев о лишении званий силовиков: «Очевидно, что убедить они пытаются, в первую очередь, себя»

Указ о лишении 86 человек воинских и специальных званий станет началом массовых чисток внутри системы, считает экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

— С этого указа начинаются чистки внутри, под которые попадут, думаю, еще многие и многие. Причем теперь будут постепенно идти еще и по действующим силовикам. Этим же списком хотели передать сразу несколько месседжей, — сделал заключение в стриме на своем канале политик. — Первый: как только ты проявишь нелояльность, ты потеряешь все, даже если ты уже ушел на пенсию. То есть твоя ответственность, твоя лояльность распространяется на всю жизнь.

Выражение «государевы люди» сейчас в Беларуси совпало по форме и по сути. Раньше оно подразумевало, что это люди, которые служат государству. Контекст сегодняшнего дня четко показывает, что это люди, которые служат «государю».

Второе, когда смотришь этот список, обращаешь внимание на то, что в нем практически нет высших чинов. Там в основном средний и младший офицерский состав и сержантский.

Но, очевидно, что за последнее время людей, которые ушли из силовых ведомств, гораздо больше, чем 86 человек. Точно не мало тех, кто уходил в звании полковника и подполковника.

Андрей Дмитриев полагает, что офицеров высших званий не внесли в список умышленно.

— Если бы в списке первые 50 строчек были «полковники», то это, наоборот, показало бы, что нет внутри силовых структур этого монолита. Думаю, этих людей задвинули и, возможно, они еще пригодятся в будущем для чего-то. А эти списки показывают, что все сомнения только на среднем и низовом уровнях. Это нужно для того, чтобы те, кто сегодня в звании лейтенантов, капитанов, майоров, а это ключевые люди, потому что их больше всего, знали, что там наверху монолит.

Я, как сын военного, могу сказать, что в этой систете иерархия принципиально важна. Тут еще можно вспомнить недавний ролик в поддержку Лукашенко. Очевидно, что всем этим они пытаются постоянно убедить, в первую очередь, себя, — говорит политик.

Еще одной целью Указа он считает намерение разобраться с инициативой BYPOL.

— Я думаю, что перед спецслужбами стоит задача, как разорвать связь между действующими сотрудниками и BYPOL. И в рамках этой задачи списки также могут означать последствия, — уточнил Дмитриев.

Проанализировав личности попавших в списки, он обратил внимание на два момента:

—Во-первых, туда попали люди вроде Владимира Бородача и Валерия Костко, которые не находятся в пуле Тихановской, и, что принципиально, получали свои звания не от Лукашенко. Они получили эти звания еще в Совестком Союзе. Это как бы показательная расправа, я считаю.

Но при этом одного человека из тех, кого я ожидал там увидеть, в данном списке нет. Я говорю про Николая Статкевича. Все-таки он из всех тех, кто официально признан политзаключенными, самый известный человек в погонах. И я не могут ответить на вопрос, почему. Посчитали ли то, что он уже почти год находится в неволе, достаточным, не известно. А, может, его воспринимают уже не как военного, а как политика.   

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