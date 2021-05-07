|
Инвалиды в Беларуси ждут перемен
07.05.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какие изменения ожидают законодательство, рассказали участники пресс-конференции "Социальные гарантии для людей с инвалидностью в Беларуси", которая состоялась в
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Инна Крачек считает, что в отличие от некоторых стран белорусские инвалиды имеют большие социальные гарантии, чем люди с ограниченными возможностями на западе.
"В Литве пособие по инвалидности выплачивается людям только если у них есть 45% потери трудоспособности. В Польше инвалиды старше 30 лет получают пособие только в том случае, если у них есть 5 лет рабочего стажа. Если человек младше, то у него должен быть стаж от года до четырех. Германия пошла по такому пути, что чем больше человек работает, тем меньше денег он получает. Если инвалидность позволяет работать до 3 часов, то пособие человек получает в полном объеме, если 6 часов, то уже вполовину меньше. То есть, стоит вопрос, чтобы человек зарабатывал себе сам", – отметила Крачек.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Беларуси инвалиды гарантированно получают пособия. Суммы корректируются в сторону увеличения. И в первую очередь для детей-инвалидов.
"Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на ребенка с инвалидностью выплачивается в повышенном размере. Это 45 % от средней заработной платы по стране. На сегодняшний день это составляет 608 рублей. Кроме того, если в семье воспитываются еще другие дети, то тогда на всех детей, которые воспитываются в семье, выплачивается ежемесячное пособие. И размер его составляет на ребенка инвалида 70 % от бюджета прожиточного минимума – это порядка 191 рубля, на остальных детей, даже если они не дети инвалиды, 50% от бюджета прожиточного минимума – 137 рублей", – рассказала начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Виктория Гречиха.
Председатель общественного объединения "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" Евгений Шевко отметил, что в Беларуси на протяжении многих лет сделано немало по развитию безбарьерной среды. Но проблему передвижения тех же инвалидов-колясочников это решает лишь от части.
"Ранее до 2007 года была такая процедура, что люди с инвалидностью имели право получать автомобили или бесплатно, или за 30 % оплату стоимости. К сожалению, эта норам уже не действует. Была и норма по компенсации топлива. То есть, 50 литров в месяц инвалиды 1 группы имели право покупать по специальной льготной цене", – рассказал Шевко.
"В прошлом году трудоустроено 683 инвалида. Еще одна форма – сопровождаемое трудоустройство. Эта новая форма работы. Она действует с 2019 года. Порядка 90% людей, которые воспользовались этой дополнительной мерой трудоустроены. Обратилось в органы по труду в прошлом году 268 инвалидов. По итогу трудоустроено 259 человек", – резюмировала представитель Минтруда и социальной защиты.
Полную версию пресс-конференции смотрите на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навигатор в Беларуси заменяет собаку-поводыря, пособия на детей-инвалидов обещают подкорректировать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)