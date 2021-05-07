Источник материала: Sputnik Беларусь

Все звания и регалии кинорежиссера, депутата российской Госдумы от партии КПРФ, первого заместителя председателя думского Комитета по культуре Владимира Бортко можно перечислять долго. Известность пришла к кинорежиссеру после выхода фильма "Блондинка за углом", а потом были культовое "Собачье сердце", военная драма "Афганский излом", телесериалы "Бандитский Петербург", "Идиот" и "Мастер и Маргарита", а также первые серии "Улиц разбитых фонарей".

Сегодня многие недоумевают по поводу того, как Бортко, снявший "Собачье сердце", может представлять в Госдуме России КПРФ и придерживаться "сталинских" взглядов. В беседе с ведущим радио Sputnik Вячеславом Шараповым культовый режиссер рассуждал о бедах коммунизма и современного либерализма.

Можно ли считать Тараса Бульбу коммунистом и что такое коммунизм вообще?

"По поводу коммунизма сам Карл Маркс говорил, что не может определить, что это такое, это определится в процессе производства. Я знаю, что такое социализм, я знаю, что нехорошо, когда один процент населения владеет 95 процентами богатства всего народа. Это не есть хорошо, и при социализме этого не было. Плохой был социализм? Ну, наверно, не очень хороший, первый раз делали, не очень получилось", ― сказал Бойко.

Если бы Владимир Бортко не был атеистом, взялся бы снимать "Мастера и Маргариту"?

"Да, почему бы и нет. Это же социальная сатира прежде всего. Здесь на месте Воланда мог бы быть совершенно спокойно писатель Бунин , функция Воланда в этом романе ― есть функция существа, которое может объективно посмотреть на происходящие события. Непредвзято. Таким мог быть писатель Бунин, живший во Франции… К религии это имеет отношение, но постольку- поскольку. Если бы я был очень верующим человеком, я бы это снимал как философскую притчу", ― рассказал Бойко.

О своем визите в Беларусь

"Я в какой-то степени вернулся туда. Но я отсюда (из гостиницы) не выходил, девятое интервью с утра… Что уж там в глубине ― это уж вы сами, друзья, определяйте", ― сказал Бортко.

Поздравление с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием и отметил созданные кинорежиссером "множество образов и уникальных произведений, которые запали в сердце зрителю неповторимой индивидуальностью, искренностью, выразительностью и тонким юмором".

"Пусть ваша многогранная деятельность и в дальнейшем приносит людям радость, способствует воспитанию подрастающих поколений, упрочению сотрудничества в сфере культуры между нашими странами", — говорится в поздравлении.

Эксклюзивное интервью народного артиста России Владимира Бортко смотрите на видео.

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