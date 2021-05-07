Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Холодая температура постепенно будет сменяться теплой, более характерной для конца мая, об этом свидетельствуют данные синоптиков, а белорусы на предстоящих четырех выходных уже смогут подготовить летний гардероб.

По данным гидрометеорологов, в субботу, 8 мая, погода будет все еще прохладной. Ночью термометры покажут +1…+6 °С, по юго-востоку до +9°С. Днем температура в основном будет колебаться от +7 до +12°С, в Минске максимальная достигнет +14°С. На большей части территории страны ожидается облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер уже не будет штормовым, как ранее, однако сохранится, местами достигая сильного порывистого.

В воскресенье, 9 мая, местами возможны ночные заморозки. Температура может опуститься 0…-3 °С, однако в основном будет выше ноля – от +1 до +4°С. Днем будет от +11°С (по северо-востоку) до +18°С (в юго-западной части), в столице не ожидается выше +8°С. Солнца также ждать не стоит – синоптики обещают облачность, местами переменную, хотя и без осадков.

Погода изменится с понедельника, 10 мая. Ночью все еще будет прохладно - ночью ожидается от +1 до +8°С, местами по юго-востоку страны все еще возможны заморозки - 0…-2°С. Днем при этом уже будет достаточно тепло – от +18°С до +24°С, по западу даже до +26°С. Жителей столицы в дневное время ожидает также достаточно высокая на фоне среднемесячной температура +16°С...+18°С. Ветер будет умеренный, днем порывистый.

Во вторник, 11 мая, будет солнечно, существенных осадков не ожидается. Ночью потеплеет: минимальная температура воздуха будет +3°С, максимальная +10°С, по западу - до +12°С. Днем также будет практически по-летнему тепло – от +19°С до +26°С. В столице в этот день термометры покажут +18°С..+20, ожидается солнце.

На оставшуюся часть недели долгосрочные прогнозы обещают ночью около +10°С, днем температура будет устойчиво держаться выше +20°С.

Читайте также: