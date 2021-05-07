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Постирония и голоса зумеров. Девять главных лиц молодого белорусского кино (видео)

07.05.2021 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Считается, что белорусский кинематограф умер, толком не родившись, еще до обретения страной независимости, а последний хороший фильм, снятый в Беларуси, — это «Иди и смотри» Элема Климова. Да, встречаются редкие проблески вроде «Хрусталя», но это как будто бы случайная погрешность, исключение из жесткого правила. По большей части это правда: в Беларуси действительно нет полноценной киноиндустрии, денег и звезд, но даже в таких условиях независимое кино все-таки существует. В конце концов, где, если не у нас, должен случиться расцвет партизанского кинематографа? В этом тексте подробно рассказываем о режиссерах, которые уже могут считаться лицами молодого и современного белорусского кино: кто-то из них вам знаком, о ком-то, возможно, услышите впервые — но точно не в последний раз.

Юля Шатун

 
 
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Считается, что белорусский кинематограф умер, толком не родившись, еще до обретения страной независимости, а последний хороший фильм, снятый в Беларуси, — это «Иди...
 
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