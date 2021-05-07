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Уголовное наказание за езду без прав. Депутаты приняли закон, закрепляющий норму
Источник материала: Onliner
Законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» сегодня принят Палатой представителей во втором чтении, сообщили в нижней палате белорусского парламента. Среди прочих изменений есть и те, что касаются водителей. В частности, речь об уголовном преследовании «бесправников».
В УК появляется новая статья 317-2 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». До недавнего времени за это деяние была предусмотрена только административка — за повторную езду без прав в течение одного года могли назначить штраф от 20 до 50 базовых, или общественные работы, или административный арест. Теперь же правонарушение переводят в разряд уголовных преступлений.
Простыми словами
Юридическим языком
В оригинале норма звучит следующим образом:
«Статья 317-2. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления
1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно, —
наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до шести месяцев, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
2. Деяние, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей, —
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Примечание. Для целей настоящей статьи деяние признается совершенным лицом неоднократно, если это лицо в течение одного года после наложения административного взыскания за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотренного частью 2 статьи 18.14 КоАП, вновь управляло транспортным средством, не имея права управления этим средством».
Часть 2 статьи 18.14 КоАП: «Управление ТС лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления ТС лицу, не имеющему права управления, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения».
Для чего это?
В ГУГАИ во время брифинга утверждали, что мера направлена на закоренелых нарушителей, постоянно игнорирующих закон в целом и такую меру наказания как лишение прав в частности. По статистике инспекторов, за три месяца 2020 года остановили около 12,4 тысячи «бесправников», в 2021-м — примерно 10,7 тысячи. В то же время автомобилисты усматривают в решении политическую подоплеку. В первую очередь из-за того, что в обновленном КоАП закрепили лишение прав за необоснованную подачу сигнала в месте проведения массового мероприятия. Как известно, водители часто поддерживали протесты сигналами клаксона.
В ГУГАИ
Норма о криминализации вождения без прав вступает в силу через десять дней после официального опубликования закона.
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Законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» сегодня принят Палатой представителей во втором чтении, сообщили в нижней палате...
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