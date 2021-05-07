Украина перестает покупать белорусское электричество

За апрель 2021 года Украина импортировала 8,112 млн киловатт-часов белорусской электроэнергии, свидетельствуют обновленные данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».





По сравнению с мартом апрельский импорт электричества из Беларуси снизился более чем в 6 раз (меньше на 84,2%), с февралем — более чем в 33 раза (-97%), с январем — более чем в 22 раза (-95,5%).

Всего в апреле Украина импортировала 39,999 млн кВт∙ч электроэнергии из пяти стран: Словакии (35,55% всего объема поставок), Венгрии (31,87%), Беларуси (20,28%), Румынии (11,38%) и России (0,93%). Если в январе—феврале Беларусь была крупнейшим поставщиком электроэнергии на украинский рынок, в марте — вторым, то по итогам апреля она опустилась на третью позицию.

Украина начала импортировать электричество из Беларуси в режиме коммерческих поставок в середине 2019 года. В апреле 2020-го Национальная комиссия Украины, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла решение о приостановке импорта из Беларуси.

5 января 2021 года «Укрэнерго» объявило о возобновлении импорта из Беларуси в связи с тем, что апрельское решение НКРЕКП утратило силу с начала года.

В середине марта президент Владимир Зеленский в ответе на запрос одного из народных депутатов подчеркнул, что поддерживает позицию относительно ограничения импорта электроэнергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества — международной организации, объединяющей Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь и Россия в эту организацию не входят.

«В связи с этим я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопросы, поднятые в вашем депутатском запросе, и ввести комплекс действенных мер по <…> ограничению импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества», — говорилось в ответе Зеленского.

15 апреля Верховная рада Украины приняла поправки в законодательство, наделившие НКРЕКП полномочиями ограничивать доступ к межгосударственным электроэнергетическим связям. Этот механизм был введен для технического запрета импорта электричества из Беларуси и России, однако, несмотря на ожидания авторов законодательных поправок, украинский регулятор до сих пор не принял соответствующее решение.

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