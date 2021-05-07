Почему нет менструации? Гинеколог отвечает на важные вопросы

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY поговорил с гинекологом Мариной Исаковой и узнал все самое важное о задержке менструации: до какого возраста отсутствие месячных является нормой, почему бывают задержки и когда нужно идти на прием к врачу.



Марина Исакова Врач-акушер-гинеколог , гинеколог-эндокринолог. Ведет блог в Instagram. , гинеколог-эндокринолог. Ведетв Instagram.

До какого возраста отсутствие месячных считается нормой? Стандартный возраст начала менструации — 11−16 лет. Но вторичные половые признаки появляются, как правило до 14 лет — увеличение молочных желез, оволосение. Считается, что после их появления до менархе (первая менструация) проходит около трех лет. Если менструация не началась до 16, а вторичные половые признаки не появились до 14 — это первичная аменорея . Ее причиной чаще всего становятся пороки развития или хромосомные нарушения. Для определения точной причины необходимо отвести девочку к гинекологу и пройти обследование.

Почему может пропасть менструация? Если говорить о подростках, то нужно помнить, что первые три года после начала менструации цикл может быть нерегулярным, так как идет становление гормонального фона, и это нормально. Аменорея может возникать на фоне расстройства пищевого поведения, когда, например, девушка или женщина сидит на диете. Это связано с тем, что жировая ткань играет важную роль в формировании менструального цикла. Считается, что для установления нормальной менструальной функции процент жировой ткани должен составлять 22% от массы тела. Другой вариант — стрессовая аменорея. Здесь мы всегда приводим в пример аменорею военного времени, когда у женщин пропадали месячные. Наш мозг устроен так, что во время сильного стресса он посылает сигнал организму, как бы говоря, что сейчас не лучшее время для рождения детей. При синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) месячные могут быть нерегулярными, с длительными задержками по 3−6 месяцев. После 35 лет причиной аменореи женщины может стать синдром истощения яичников и синдром резистентных яичников, а после 40 лет мы говорим о ранней менопаузе. Длительное отсутствие менструации может быть вызвано сбоем в работе щитовидной железы, например при гипотиреозе . Нерегулярными месячные будут и при гиперпролактинемии — овуляция блокируется на фоне высокого уровня пролактина. В настоящее время нередко встречается аменорея на фоне приема контрацептивов — это так называемый синдром гиперторможения яичников. Если на фоне гормональной контрацепции у девушки пропали месячные, препарат отменяют и цикл, как правило, восстанавливается в течение 3−6 месяцев.



Фото: Karolina Grabowska, pexels.com

Что является нормальной задержкой, а что патологией? Нормальный менструальный цикл длится до 35 дней — это время от первого дня одних месячных, до первого дня следующих. Если задержка длится пару недель или месяц — это тоже может быть нормой, потому что у любой женщины примерно 1−2 раза в год бывают циклы без овуляций , что и вызывает такую задержку. Если задержка длится больше месяца, надо выяснять причину, идти на консультацию к гинекологу и, как минимум, делать узи органов малого таза. И, конечно, нужно сделать тест на беременность.

Месячные могут долго не начинаться после родов? Конечно, это так называемая лактационная аменорея. Она чаще всего бывает у женщин, которые длительно кормят грудью малыша. Это связано с тем, что в этот период повышается уровень пролактина . Правда, есть женщины, у которых и при кормлении грудью месячные возвращаются через пару месяцев после родов.

Какие симптомы в комплексе с отсутствием менструации должны особо насторожить? Изменение массы тела (ее увеличение или уменьшение). Если при этом девушка соблюдает диету, нужно ставить вопрос о том, правильно ли она худеет, потому что потом будет сложно восстановить месячные. Также нужно обращать внимание на вегетативные симптомы — тахикардия , брадикардия , повышение артериального давления, приливы (жар, дрожь, потливость), сухость во влагалище, которых у молодой женщины быть не должно. Но это не значит, что отсутствие месячных без других симптомов не должно насторожить женщину.



Фото: Karolina Grabowska, pexels.com

Если месячных не было долгое время, к каким последствиям это может привести? Все зависит от причины их длительного отсутствия. Если мы ее вовремя устраняем, гормональный фон восстанавливается и последствий может не быть. Если задержка связана с нарушением работы яичников (синдромом истощения яичников, синдромом резистентных яичников), она потом может привести к последствиям менопаузы: остеопороз , истончение слизистых, изменение свойств кожи — она становится более дряблой. Задержки месячных, которые связаны с СПКЯ, без должного лечения могут привести к патологиям эндометрия .

Как лечатся патологии, вызывающие задержку менструации? Лечение назначается индивидуально на приеме у врача и после прохождения обследования. При этом не всегда нужны гормональные препараты, которых все так боятся. Например, если аменорея вызвана нарушением пищевого поведения, то после набора веса месячные могут начаться сами. Также к лечению могут подключаться другие специалисты, не только гинеколог. Например, стрессовую аменорею лучше лечить вместе с психологом или психотерапевтом, который поможет проработать причины такого состояния.