На Зыбицкой открылся Burger King. Сегодня там угощают бесплатными «вопперами»

Источник материала: Tut.by

Сегодня компания Burger King открыла новый ресторан быстрого питания на известной тусовочной столичной улице. Он расположился по адресу Зыбицкая, 4 в здании отеля Mercure. В первый день работы гостей угощают бесплатными «вопперами» при любом заказе. Посмотрели, как выглядит новое место, и кто пришел туда в день запуска.





Нынешний ресторан — 35-ый в Беларуси и первый, открывшийся после глобального мирового ребрендинга сети. Интерьер — в американском стиле с ярким декором в новой айдентике бренда.

Чтобы вписаться в тусовочный колорит улицы, дизайнер добавил в мебель подсветку. Но на этом не остановились: фоновая музыка, играющая в помещении, будет отличаться от той, что звучит в других местах — для Зыбицкой составили специальный плейлист.









Внутри обустроили большую кухню для жарки мяса на открытом огне. На месте будут готовить бургеры, в том числе и флагманские «вопперы», крылышки, картофель, салаты, роллы, пирожки, мороженое, кофе и напитки. В ресторане начнут действовать самые популярные акции, а также будет доступна новая мексиканская линейка бургеров с чипсами начос.

В зале заработают мультимедийные киоски для бесконтактного заказа без участия персонала.









Сегодня, в день открытия, с 10 утра гостям начали бесплатно раздавать бургеры «воппер джуниор» при любом заказе в ресторане. Их в подарок вручают в начале каждого часа, акция продлится весь день, до закрытия ресторана (до 23.00).

Помимо этого, сегодня всем гостям ресторана с утра до позднего вечера предлагают на время превратиться в мексиканских «Мучачос» и примерить гигантские сомбреро. Интересно, что диаметр их полей — 1 метр. Сомбреро призваны напомнить гостям о важности соблюдения дистанции в ресторане.









К слову, при заказе любого блюда из новой мексиканской коллекции сегодня подарят мексиканский кактус-магнит с обновленным логотипом сети. А в следующие две недели при покупке любого блюда гостей обещают угостить бесплатным напитком или кофе.

— Новый Burger King открылся в центре тусовочной жизни Минска, где концентрация баров и ресторанов одна из самых высоких в городе. И это ко многому обязывает. В частности, акцент в меню всегда будет на топовых позициях сети. Уже в ближайшее время ресторан перейдет на ночной режим работы с пятницы по воскресенье — до 5 утра, чтобы завсегдатаи Зыбицкой могли вкусно перекусить и после полуночи, — рассказали представители сети Burger King.









Первое время новый ресторан будет работать с 10 до 23 часов. Планируется, что уже в ближайшую неделю кухня и зал Burger King на Зыбицкой перейдут на летний режим работы: в будние до 23.00, а с пятницы по воскресенье — до 5.00. В сутки ресторан сможет обслуживать до 1500 человек. Больше всего гостей ожидают по пятницам и выходным, — самые популярные дни для заведений на Зыбицкой.

Адрес: ул. Зыбицкая, 4

Время работы: с 10.00 до 23.00 (в ближайшую неделю перейдет в режим работы до 5 утра по пятницам и субботам)