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Интервью в прямом эфире на украинском ТВ пошло не по плану. Посмотрите, из-за кого
Источник материала: Tut.by
Курьезный случай произошел в прямом эфире канала
Неожиданный гость эфира сначала обозначил свое появление хвостом — он дважды махнул им прямо перед камерой. Это вызвало улыбку и у зрителей, и у журналистов, и у самого спикера. В итоге чиновник взял своего питомца на руки и показал всем присутствующим.
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Кот сам того не зная стал полноправным (и очень популярным) участником программы «Народ против».
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