Интервью в прямом эфире на украинском ТВ пошло не по плану. Посмотрите, из-за кого

Источник материала: Tut.by

Курьезный случай произошел в прямом эфире канала «Украина 24» : во время интервью заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в ток-шоу «Народ против» в кадр внезапно попал его кот.

Неожиданный гость эфира сначала обозначил свое появление хвостом — он дважды махнул им прямо перед камерой. Это вызвало улыбку и у зрителей, и у журналистов, и у самого спикера. В итоге чиновник взял своего питомца на руки и показал всем присутствующим.