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Интервью в прямом эфире на украинском ТВ пошло не по плану. Посмотрите, из-за кого

07.05.2021 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курьезный случай произошел в прямом эфире канала «Украина 24»: во время интервью заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в ток-шоу «Народ против» в кадр внезапно попал его кот.

Неожиданный гость эфира сначала обозначил свое появление хвостом — он дважды махнул им прямо перед камерой. Это вызвало улыбку и у зрителей, и у журналистов, и у самого спикера. В итоге чиновник взял своего питомца на руки и показал всем присутствующим.

 
 
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Кот сам того не зная стал полноправным (и очень популярным) участником программы «Народ против».
 
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