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10 примеров, что происходит с заброшенными военными объектами
Источник материала: Tut.by
Фотограф из Москвы Александр Сухарев почти 13 лет фотографирует «заброшки» в разных странах — а потом выкладывает у себя в соцсетях (например, в
Это место автор назвал «Кабардинский Стоунхендж», но на самом деле это развалины РЛС П-35 — радиолокационной станции кругового обзора для войск ПВО, ВВС, ВМФ. «Как же круто выглядит это место в густом тумане. Я в кайфе», — добавляет Александр.
Здесь вы можете увидеть заброшенный командно-дальномерный пост в Балтийске — дальномерную башню советской железнодорожной артиллерийской батареи на высоте 25 метров. Эта бетонная башня наблюдательного пункта с дальномером и системой жизнеобеспечения и обслуживания предназначалась для корректировки огня железнодорожных артиллерийских транспортеров типа ТМ-8, ТМ-1−14, ТМ-2−12 и ТМ-3−12.
Это более старый объект — форт «Западный». Он был построен в 1869—1871 годах на косе Фрише-Нерунг (Балтийская коса) и входил в комплекс фортификационных сооружений города-крепости Пиллау.
Форт
Сейчас это статус объекта культурного наследия регионального значения.
Как правило, Александр не указывает точные координаты снятых им объектов, так что нам остается лишь догадываться, где находится этот склад БМП-2.
Судя по комментариям, это — МиГ-31.
Целая подборка заброшенных самолетов. Обратите внимание, что на предпоследнем фото запечатлен ВВА-14 — экспериментальный советский аппарат, сочетавший в себе качества гидросамолета, бомбардировщика и торпедоносца, конструкции Роберта Бартини (советского авиаконструктора итальянского происхождения). Создавался как аппарат, имеющий возможность взлетать и садиться на воду, и как обычный самолет, и как самолет вертикального взлета и посадки.
А на последнем фото — «Спасатель» (C-33). Он
Законсервированный недостроенный экраноплан до 2016-го оставался в цеху завода «Волга», после чего его выволокли наружу — видимо, чтобы освободить место.
По словам автора, это оставленные более 20 лет назад вертолеты фирм «Миль» и «Камов».
Башенная батарея на острове Аскольд. Она была
Тут, судя по комментариям, запечатлен Ми-26.
А здесь — МиГ-21 и МиГ-31.
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