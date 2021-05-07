Протесты вспыхнули в Израиле после столкновений в Восточном Иерусалиме

Источник материала: ОНТ

В Израиле уже несколько дней продолжаются протесты. Жёсткая драка между демонстрантами и полицией произошла накануне в одном из районов в Восточном Иерусалиме.

Арабы бросали стулья, камни и стеклянные бутылки в офис депутата Итамара Бен Гвира. Жгли автомобили и стреляли в воздух. Полиция жестко задерживала протестующих. Это вызвало реакцию у местных жителей и журналистов, которые освещали события. Они тоже попали под удар силовиков. Поводом для событий стала угроза выселения в ближайшее время минимум шести семей из этого района, многие живут в этой местности не одно поколение. Вердикт вынес окружной суд Иерусалима. Позже такая же участь ожидает ещё семь семей. Сообщается, что более 60-ти местных жителей должны освободить место для новых поселений.

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