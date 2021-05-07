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Как 9 мая будет работать транспорт в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
9 мая в Минске в связи с проведением посвященных Дню Победы праздничных мероприятий будут внесены изменения в работк городского пассажирского транспорта. Об этом
Количество подвижного состава будет увеличено с 10:00 до 21:30 на автобусном маршруте № 1, с 13:00 до 17:00 на автобусном маршруте № 100, с 10:00 до 21:30 на трамвайном маршруте № 6.
На первой и второй линиях метрополитена с 20:00 до 24:00 поезда будут двигаться с интервалом в 5 минут. Ориентировочно, в периоды с 08:00 до 13:00 и с 17:00 до 24:00 для входа и выхода пассажиров будет закрыта станция «Площадь Победы» со стороны площади Победы.
Третья линия метрополитена будет работать по графику выходного дня.
Указано ориентировочное время окончания ограничений движения. В случае необходимости, в трассы маршрутов пассажирского транспорта могут быть внесены оперативные изменения.
Фото: БЕЛТА
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9 мая в Минске в связи с проведением посвященных Дню Победы праздничных мероприятий будут внесены изменения в работк городского пассажирского транспорта. Об этом...
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