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Как 9 мая будет работать транспорт в Минске

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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9 мая в Минске в связи с проведением посвященных Дню Победы праздничных мероприятий будут внесены изменения в работк городского пассажирского транспорта. Об этом информирует сайт предприятия «Столичный транспорт и связь».

Количество подвижного состава будет увеличено с 10:00 до 21:30 на автобусном маршруте № 1, с 13:00 до 17:00 на автобусном маршруте № 100, с 10:00 до 21:30 на трамвайном маршруте № 6.

На первой и второй линиях метрополитена с 20:00 до 24:00 поезда будут двигаться с интервалом в 5 минут. Ориентировочно, в периоды с 08:00 до 13:00 и с 17:00 до 24:00 для входа и выхода пассажиров будет закрыта станция «Площадь Победы» со стороны площади Победы.

Третья линия метрополитена будет работать по графику выходного дня.



Указано ориентировочное время окончания ограничений движения. В случае необходимости, в трассы маршрутов пассажирского транспорта могут быть внесены оперативные изменения.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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9 мая в Минске в связи с проведением посвященных Дню Победы праздничных мероприятий будут внесены изменения в работк городского пассажирского транспорта. Об этом...
 
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