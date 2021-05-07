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ГрАффити или граффИти? 10 слов, в которых мы неверно ставим ударение. Проверьте себя!
Источник материала: ОНТ
Русский язык – богатый, красивый и… непростой. Только на первый взгляд кажется, что в нем нет подвохов и незнакомых нам слов. Однако даже хорошо владеющие русским языком люди допускают ошибки в самых распространенных словах. Приводим 10 из них, где ударение часто ставят неправильно.
Свёкла
В русском языке буква «ё» практически всегда ударная. В слове «свёкла» ошибка возникает из-за того, что его произносят и пишут через «е». Это неправильно. «Свёкла»
Звони́т (звони́шь, звони́те)
Когда слово «звонит» произносят с ударением на «о», это очень режет слух. Почему-то многие до сих пор допускают здесь ошибку. Запомните: в этом слове
Жалюзи́
Это слово пришло из французского языка. А его отличительная особенность в том, что ударения ставятся на последний слог. Для русского варианта работает то же правило. В слове «жалюзи» ударение ставится
Краси́вее
В прилагательных «быстрее», «сильнее» и т.д. ударение ставится на предпоследний слог. В случае со словом «красивее» это правило не работает. Здесь
Мастерски́
Часто здесь ударение ставят на первый слог. Ошибку допускают из-за ассоциации с производным словом «мастер». Но
Граффи́ти
Слово произошло от итальянского «граффи́то». Ударение в русском языке сохраняется. Правильно не «ГрАффити», а
То́рты (то́ртов)
Ни в коем случае не ставьте ударение на «ы». Чтобы запомнить, как правильно произносить слово «торты», возьмите на заметку проверочное «тортик».
И́скра
Как ни странно, привычный вариант произношения «искрА» – это ошибка.
Облегчи́ть (облегчи́т)
В разговорной речи ударение в слове «облегчить» нередко ставят на «е», но
Мусоропрово́д
Неправильно говорить «мусоропрОвод». Данное слово имеет две основы – «мусор» и «провод». Обозначает оно систему, которая «провóдит мусор». Следовательно, при произношении нужно ориентироваться на слово «проводит». В результате
ФОТО: pixabay
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Русский язык – богатый, красивый и… непростой. Только на первый взгляд кажется, что в нем нет подвохов и незнакомых нам слов. Однако даже хорошо владеющие русским...
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