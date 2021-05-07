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ГрАффити или граффИти? 10 слов, в которых мы неверно ставим ударение. Проверьте себя!

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГрАффити или граффИти? 10 слов, в которых мы неверно ставим ударение. Проверьте себя!

Русский язык – богатый, красивый и… непростой. Только на первый взгляд кажется, что в нем нет подвохов и незнакомых нам слов. Однако даже хорошо владеющие русским языком люди допускают ошибки в самых распространенных словах. Приводим 10 из них, где ударение часто ставят неправильно. 

Свёкла

В русском языке буква «ё» практически всегда ударная. В слове «свёкла» ошибка возникает из-за того, что его произносят и пишут через «е». Это неправильно. «Свёкла» произносится и пишется только через букву «ё»

Звони́т (звони́шь, звони́те)

Когда слово «звонит» произносят с ударением на «о», это очень режет слух. Почему-то многие до сих пор допускают здесь ошибку. Запомните: в этом слове ударение всегда падает на второй слог

Жалюзи́

Это слово пришло из французского языка. А его отличительная особенность в том, что ударения ставятся на последний слог. Для русского варианта работает то же правило. В слове «жалюзи» ударение ставится на последний слог, а не на первый. 

Краси́вее

В прилагательных «быстрее», «сильнее» и т.д. ударение ставится на предпоследний слог. В случае со словом «красивее» это правило не работает. Здесь ударение падает на «и»

Мастерски́

Часто здесь ударение ставят на первый слог. Ошибку допускают из-за ассоциации с производным словом «мастер». Но верный вариант – «мастерски́». Просто запомните это правило. 

Граффи́ти

Слово произошло  от итальянского «граффи́то». Ударение в русском языке сохраняется. Правильно не «ГрАффити», а «ГраффИти»

То́рты (то́ртов)

Ни в коем случае не ставьте ударение на «ы». Чтобы запомнить, как правильно произносить слово «торты», возьмите на заметку проверочное «тортик». Ударение падает на «о»

И́скра

Как ни странно, привычный вариант произношения «искрА» – это ошибка. Ударение в этом слове нужно ставить на первый слог. Это правило работает и для падежных форм единственного и множественного чисел. 

Облегчи́ть (облегчи́т)

В разговорной речи ударение в слове «облегчить» нередко ставят на «е», но правильный вариант произношения – с ударением на «и»

Мусоропрово́д

Неправильно говорить «мусоропрОвод». Данное слово имеет две основы – «мусор» и «провод». Обозначает оно систему, которая «провóдит мусор». Следовательно, при произношении нужно ориентироваться на слово «проводит». В результате ударение падает на последний слог. Это правило распространяется и на другие слова, которые образованы таким же образом. Например, путепровóд. 

ФОТО: pixabay

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Русский язык – богатый, красивый и… непростой. Только на первый взгляд кажется, что в нем нет подвохов и незнакомых нам слов. Однако даже хорошо владеющие русским...
 
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