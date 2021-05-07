ГрАффити или граффИти? 10 слов, в которых мы неверно ставим ударение. Проверьте себя!

Источник материала: ОНТ

Русский язык – богатый, красивый и… непростой. Только на первый взгляд кажется, что в нем нет подвохов и незнакомых нам слов. Однако даже хорошо владеющие русским языком люди допускают ошибки в самых распространенных словах. Приводим 10 из них, где ударение часто ставят неправильно.

Свёкла

В русском языке буква «ё» практически всегда ударная. В слове «свёкла» ошибка возникает из-за того, что его произносят и пишут через «е». Это неправильно. «Свёкла» произносится и пишется только через букву «ё» .

Звони́т (звони́шь, звони́те)

Когда слово «звонит» произносят с ударением на «о», это очень режет слух. Почему-то многие до сих пор допускают здесь ошибку. Запомните: в этом слове ударение всегда падает на второй слог .

Жалюзи́

Это слово пришло из французского языка. А его отличительная особенность в том, что ударения ставятся на последний слог. Для русского варианта работает то же правило. В слове «жалюзи» ударение ставится на последний слог , а не на первый.

Краси́вее

В прилагательных «быстрее», «сильнее» и т.д. ударение ставится на предпоследний слог. В случае со словом «красивее» это правило не работает. Здесь ударение падает на «и» .

Мастерски́

Часто здесь ударение ставят на первый слог. Ошибку допускают из-за ассоциации с производным словом «мастер». Но верный вариант – «мастерски́» . Просто запомните это правило.

Граффи́ти

Слово произошло от итальянского «граффи́то». Ударение в русском языке сохраняется. Правильно не «ГрАффити», а «ГраффИти» .

То́рты (то́ртов)

Ни в коем случае не ставьте ударение на «ы». Чтобы запомнить, как правильно произносить слово «торты», возьмите на заметку проверочное «тортик». Ударение падает на «о» .

И́скра

Как ни странно, привычный вариант произношения «искрА» – это ошибка. Ударение в этом слове нужно ставить на первый слог . Это правило работает и для падежных форм единственного и множественного чисел.

Облегчи́ть (облегчи́т)

В разговорной речи ударение в слове «облегчить» нередко ставят на «е», но правильный вариант произношения – с ударением на «и» .

Мусоропрово́д

Неправильно говорить «мусоропрОвод». Данное слово имеет две основы – «мусор» и «провод». Обозначает оно систему, которая «провóдит мусор». Следовательно, при произношении нужно ориентироваться на слово «проводит». В результате ударение падает на последний слог . Это правило распространяется и на другие слова, которые образованы таким же образом. Например, путепровóд.

ФОТО: pixabay

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