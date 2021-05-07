﻿ Взрыв произошел на ремонтном заводе в Китае. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Взрыв произошел на ремонтном заводе в Китае

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Взрыв произошел на ремонтном заводе в Китае

В уезде Байсэ (Гуанчи-Чжуанский автономный район, Китай) на ремонтном заводе прогремел сильный взрыв. В результате произошедшего погиб один человек, еще трое получили травмы. Об этом информирует портал Sina.

По сведениям источника, предполагаемой причиной взрыва стал реагент теплового расширения, используемый при ремонте дороги. Пострадавших госпитализировали, информация об их состоянии не приводится.

Начато расследование произошедшего.

Фото: Pixabay/носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В уезде Байсэ (Гуанчи-Чжуанский автономный район, Китай) на ремонтном заводе прогремел сильный взрыв. В результате произошедшего погиб один человек, еще трое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Палата прадстаўнікоў ухваліла «антыэкстрэмісцкія» зьмены ў Крымінальны кодэкс. За што будуць караць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by