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Взрыв произошел на ремонтном заводе в Китае
Источник материала: ОНТ
В уезде Байсэ (Гуанчи-Чжуанский автономный район, Китай) на ремонтном заводе прогремел сильный взрыв. В результате произошедшего погиб один человек, еще трое получили травмы. Об этом
По сведениям источника, предполагаемой причиной взрыва стал реагент теплового расширения, используемый при ремонте дороги. Пострадавших госпитализировали, информация об их состоянии не приводится.
Начато расследование произошедшего.
Фото: Pixabay/носит иллюстративный характер
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В уезде Байсэ (Гуанчи-Чжуанский автономный район, Китай) на ремонтном заводе прогремел сильный взрыв. В результате произошедшего погиб один человек, еще трое...
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