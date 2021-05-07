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День Победы: план праздничных мероприятий в Минске

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День Победы: план праздничных мероприятий в Минске

В этом году в сам День Победы, 9 мая, широкого размаха празднований не будет – пандемия внесла коррективы. В Минске торжества пройдут в центре города.

Утром цветы и венки возложат к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны соберутся ветераны, представители власти, молодежь, общественность. Концертная программа пройдёт у Дворца спорта. На площади Государственного флага пройдет чествование символов страны – герба и флага. Вечером состоится традиционный праздничный гала-концерт на площади Победы. В 23 часа небо Минска раскрасит праздничный фейерверк. Организаторы обещают разнообразие цветов и форм огненного шоу.

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Теги: Минск
 
 
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В этом году в сам День Победы, 9 мая, широкого размаха празднований не будет – пандемия внесла коррективы. В Минске торжества пройдут в центре города. Утром цветы и...
 
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