День Победы: план праздничных мероприятий в Минске

Источник материала: ОНТ

В этом году в сам День Победы, 9 мая, широкого размаха празднований не будет – пандемия внесла коррективы. В Минске торжества пройдут в центре города.

Утром цветы и венки возложат к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны соберутся ветераны, представители власти, молодежь, общественность. Концертная программа пройдёт у Дворца спорта. На площади Государственного флага пройдет чествование символов страны – герба и флага. Вечером состоится традиционный праздничный гала-концерт на площади Победы. В 23 часа небо Минска раскрасит праздничный фейерверк. Организаторы обещают разнообразие цветов и форм огненного шоу.

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