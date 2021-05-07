Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности

Источник материала: ОНТ

7 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил представителям различных сфер деятельности государственные награды. Об этом информирует БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения прошла во Дворце Независимости. Президент подчеркнул, что она проходит накануне святого праздника – Дня Победы.

Глава государства также отметил, что чествование лучших тружеников страны в эти дни наполняется особым смыслом, так как фронтовой подвиг солдат без титанического труда в тылу был бы невозможен, особенно – после войны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что людям военного поколения в сжатые сроки удалось эвакуировать на восток тысячи заводов, наладить производство самолетов, танков, снарядов.

Президент напомнил, как западная пресса после войны предрекала Советскому Союзу на полное восстановление не менее четверти века.

Фото: БЕЛТА

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