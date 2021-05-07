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Белорусские нотариальные конторы проводят бесплатное консультирование в честь Дня Победы

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские нотариальные конторы проводят бесплатное консультирование в честь Дня Победы

Белорусские нотариусы сегодня проводят благотворительную акцию ко Дню Победы! Консультации можно будет получить бесплатно. 

На вопросы всех желающих специалисты отвечают весь рабочий день. Самые популярные поводы для обращений – оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, сделки с недвижимостью. Тем, кто не сможет попасть на личный приём, правовую помощь окажут по телефону – номера на сайтах нотариальных контор.

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Белорусские нотариусы сегодня проводят благотворительную акцию ко Дню Победы! Консультации можно будет получить бесплатно.  На вопросы всех желающих специалисты...
 
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