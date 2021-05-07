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Белорусские нотариальные конторы проводят бесплатное консультирование в честь Дня Победы
Источник материала: ОНТ
Белорусские нотариусы сегодня проводят благотворительную акцию ко Дню Победы! Консультации можно будет получить бесплатно.
На вопросы всех желающих специалисты отвечают весь рабочий день. Самые популярные поводы для обращений – оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, сделки с недвижимостью. Тем, кто не сможет попасть на личный приём, правовую помощь окажут по телефону – номера на сайтах нотариальных контор.
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Белорусские нотариусы сегодня проводят благотворительную акцию ко Дню Победы! Консультации можно будет получить бесплатно. На вопросы всех желающих специалисты...
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