Правозащитники заявили о более 370 пропавших на протестах в Колумбии

Источник материала: ОНТ

В городах Колумбии в ходе протестов без вести пропали свыше 370 человек. Об этом в Twitter заявили правозащитники организации Movice.

Отмечается, что Movice ведет базу данных о пропавших с 28 апреля – с начала демонстраций в Колумбии. Речь идет о 379 лицах.

Протесты в Колумбии спровоцировала попытка проведения налоговой реформы. Власти отозвали спорный законопроект, но беспорядки не прекратились. В крупных городах объявлена всеобщая мобилизация, которая предвещает более жесткие протесты.

Фото: twitter / Movicecol

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