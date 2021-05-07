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Правозащитники заявили о более 370 пропавших на протестах в Колумбии
Источник материала: ОНТ
В городах Колумбии в ходе протестов без вести пропали свыше 370 человек. Об этом в Twitter
Отмечается, что Movice ведет базу данных о пропавших с 28 апреля – с начала демонстраций в Колумбии. Речь идет о 379 лицах.
Протесты в Колумбии спровоцировала попытка проведения налоговой реформы. Власти отозвали спорный законопроект, но беспорядки не прекратились. В крупных городах объявлена всеобщая мобилизация, которая предвещает более жесткие протесты.
Фото: twitter / Movicecol
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В городах Колумбии в ходе протестов без вести пропали свыше 370 человек. Об этом в Twitter заявили правозащитники организации Movice. Отмечается, что Movice ведет базу...
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