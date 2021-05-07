Красный борщ. Рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Борщ – одно из самых популярных блюд, которое любят и взрослые, и дети. Своим рецептом и секретами приготовления с читателями ont.by делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



Рецептов красного борща очень много. Сколько хозяек, столько и вариантов. В наше динамичное время хотелось бы готовить не только вкусно, но и быстро. И самое главное – для всей семьи.



Вам понадобится:

- вода – 2 л.;

- говядина – 200 г.;

- свёкла – 1 шт. (крупная);

- капуста – 100 г.;

- морковь – 1 шт. (средняя);

- картошка – 2 шт.;

- чеснок – 2 зубчика;

- помидор – 1 шт.;

- томатная паста – 2-3 ст. л.;

- лимон – 1/3 ч.;

- соль/сахар по вкусу;

- лавровый лист – 1 шт.;

- укроп – 2-3 веточки.



Как готовить?

1. Мясо нарезать на кусочки, залить небольшим количеством холодной воды и довести до кипения. Слить воду, промыть мясо и снова залить 2 л холодной воды. Поставить кастрюлю на огонь. Положить в воду лавровый лист.







2. Картофель очистить, вымыть, нарезать кубиками. Капусту мелко нашинковать. Положить овощи в кастрюлю к мясу. Варить до готовности.





3. Морковь натереть на крупной тёрке и обжаривать на растительном масле в течение нескольких минут. Добавить натёртую на крупной тёрке свёклу, а также чеснок и помидор.



Несколько минут обжаривать овощи отдельно, затем перемешать. Положить в сковороду томатную пасту, выдавить в овощи сок лимона. Томить на маленьком огне ещё в течение 5-7 минут.



4. Когда мясо, картофель и капуста будут готовы, аккуратно добавить к ним обжаренные овощи. Посолить по вкусу. Варить ещё 10 минут. Закрыть крышкой и дать борщу «настояться».



5. Подавать со сметаной, свежим укропом и ржаным хлебом. Приятного аппетита!





Секреты приготовления:

1. Чтобы свёкла в процессе приготовления не потеряла свой насыщенный цвет, нужно добавить в неё сок лимона. Если лимона под рукой не оказалось, подойдёт лимонная кислота.

2. Чтобы сбалансировать кислый вкус лимона, можно добавить в борщ немного сахара.

3. Лучше всего борщ готовить вечером, чтобы дать ему «настояться». Ведь свой неповторимый вкус он приобретает назавтра.

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