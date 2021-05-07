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Красный борщ. Рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Красный борщ. Рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

Борщ – одно из самых популярных блюд, которое любят и взрослые, и дети. Своим рецептом и секретами приготовления с читателями ont.by делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
 
Рецептов красного борща очень много. Сколько хозяек, столько и вариантов. В наше динамичное время хотелось бы готовить не только вкусно, но и быстро. И самое главное – для всей семьи.

Вам понадобится:

- вода – 2 л.;
- говядина – 200 г.;
- свёкла – 1 шт. (крупная);
- капуста – 100 г.;
- морковь – 1 шт. (средняя);
- картошка – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- помидор – 1 шт.;
- томатная паста – 2-3 ст. л.;
- лимон – 1/3 ч.;
- соль/сахар по вкусу;
- лавровый лист – 1 шт.;
- укроп – 2-3 веточки.

Как готовить?

1. Мясо нарезать на кусочки, залить небольшим количеством холодной воды и довести до кипения. Слить воду, промыть мясо и снова залить 2 л холодной воды. Поставить кастрюлю на огонь. Положить в воду лавровый лист.


2. Картофель очистить, вымыть, нарезать кубиками. Капусту мелко нашинковать. Положить овощи в кастрюлю к мясу. Варить до готовности.

3. Морковь натереть на крупной тёрке и обжаривать на растительном масле в течение нескольких минут. Добавить натёртую на крупной тёрке свёклу, а также чеснок и помидор.


Несколько минут обжаривать овощи отдельно, затем перемешать. Положить в сковороду томатную пасту, выдавить в овощи сок лимона. Томить на маленьком огне ещё в течение 5-7 минут.


4. Когда мясо, картофель и капуста будут готовы, аккуратно добавить к ним обжаренные овощи. Посолить по вкусу. Варить ещё 10 минут. Закрыть крышкой и дать борщу «настояться».


5. Подавать со сметаной, свежим укропом и ржаным хлебом. Приятного аппетита!


Секреты приготовления:
1. Чтобы свёкла в процессе приготовления не потеряла свой насыщенный цвет, нужно добавить в неё сок лимона. Если лимона под рукой не оказалось, подойдёт лимонная кислота.
2. Чтобы сбалансировать кислый вкус лимона, можно добавить в борщ немного сахара.
3. Лучше всего борщ готовить вечером, чтобы дать ему «настояться». Ведь свой неповторимый вкус он приобретает назавтра.

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Борщ – одно из самых популярных блюд, которое любят и взрослые, и дети. Своим рецептом и секретами приготовления с читателями ont.by делится телеведущая Екатерина...
 
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