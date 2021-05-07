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Взявшего заложников грабителя банка задержали в Миннесоте
Источник материала: ОНТ
В Миннесоте (США) полицией был задержан грабитель, который взял в заложники сотрудников отделения банка Wells Fargo. Об этом
Уточняется, что переговоры правоохранителей и злоумышленника длились практически восемь часов. Всего грабитель удерживал в заложниках пятерых сотрудников банка. Четверых человек удалось освободить в течение четырех часов. Последнего заложника преступник отпустил перед штурмом. После этого в банк ворвались агенты ФБР, подозреваемый был задержан.
По сведениям источника, пострадавших в результате инцидента нет.
Фото: twitter.com/WCCO
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В Миннесоте (США) полицией был задержан грабитель, который взял в заложники сотрудников отделения банка Wells Fargo. Об этом информирует радиостанция WCCO. Уточняется, что...
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