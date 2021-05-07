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Взявшего заложников грабителя банка задержали в Миннесоте

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взявшего заложников грабителя банка задержали в Миннесоте

В Миннесоте (США) полицией был задержан грабитель, который взял в заложники сотрудников отделения банка Wells Fargo. Об этом информирует радиостанция WCCO.

Уточняется, что переговоры правоохранителей и злоумышленника длились практически восемь часов. Всего грабитель удерживал в заложниках пятерых сотрудников банка. Четверых человек удалось освободить в течение четырех часов. Последнего заложника преступник отпустил перед штурмом. После этого в банк ворвались агенты ФБР, подозреваемый был задержан.

По сведениям источника, пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: twitter.com/WCCO

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В Миннесоте (США) полицией был задержан грабитель, который взял в заложники сотрудников отделения банка Wells Fargo. Об этом информирует радиостанция WCCO. Уточняется, что...
 
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