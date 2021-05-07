ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы

К событиям за рубежом. Из Колумбии продолжают поступать известия о новых жертвах протестов. Они не прекращаются уже вторую неделю. Сообщается о десятках погибших, тысячах раненых.

Тысячи демонстрантов выходят на улицы. Протестующие даже попытались прорваться в здание Конгресса. Службе безопасности удалось предотвратить проникновение. Для разгона демонстрантов полиция использует дубинки и слезоточивый газ. Волнения в стране не прекращаются, несмотря на то, что власти выполнили требования митингующих и отказались от налоговой реформы.

На фоне продолжающегося народного восстания в отставку подал министр финансов. Президент Колумбии призвал протестующих к национальному диалогу. Демонстранты возмущены политикой властей в области образования и здравоохранения, а также требуют распустить подразделения по борьбе с беспорядками и убрать военных из городов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К событиям за рубежом. Из Колумбии продолжают поступать известия о новых жертвах протестов. Они не прекращаются уже вторую неделю. Сообщается о десятках погибших,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Палата прадстаўнікоў ухваліла «антыэкстрэмісцкія» зьмены ў Крымінальны кодэкс. За што будуць караць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by