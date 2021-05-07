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В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы
Источник материала: ОНТ
К событиям за рубежом. Из Колумбии продолжают поступать известия о новых жертвах протестов. Они не прекращаются уже вторую неделю. Сообщается о десятках погибших, тысячах раненых.
Тысячи демонстрантов выходят на улицы. Протестующие даже попытались прорваться в здание Конгресса. Службе безопасности удалось предотвратить проникновение. Для разгона демонстрантов полиция использует дубинки и слезоточивый газ. Волнения в стране не прекращаются, несмотря на то, что власти выполнили требования митингующих и отказались от налоговой реформы.
На фоне продолжающегося народного восстания в отставку подал министр финансов. Президент Колумбии призвал протестующих к национальному диалогу. Демонстранты возмущены политикой властей в области образования и здравоохранения, а также требуют распустить подразделения по борьбе с беспорядками и убрать военных из городов.
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К событиям за рубежом. Из Колумбии продолжают поступать известия о новых жертвах протестов. Они не прекращаются уже вторую неделю. Сообщается о десятках погибших,...
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