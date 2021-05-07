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Шестиклассница устроила стрельбу в школе в США

07.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шестиклассница устроила стрельбу в школе в США

6 мая в школе города Ригби (Айдахо, США) произошла стрельба. Как информирует Associated Press, огонь открыла сумевшая пронести оружие шестиклассница. 

Суперинтендант школьного округа Джефферсон Чад Мартин подтвердил произошедшее и назвал инцидент «худшим кошмаром, с которым может столкнуться школьный округ».

Уточняется, что девочка достала из рюкзака пистолет и открыла стрельбу в школе. После шестиклассница стреляла и за пределами учебного заведения.

Оружие из рук ребенка удалось выхватить одной из учительниц.

В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали. Из школы были эвакуированы все учащиеся.

Начато расследование произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить мотив школьницы, а также, откуда у нее пистолет.

Фото: Pixabay

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6 мая в школе города Ригби (Айдахо, США) произошла стрельба. Как информирует Associated Press, огонь открыла сумевшая пронести оружие шестиклассница.  Суперинтендант...
 
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