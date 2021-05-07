|
Шестиклассница устроила стрельбу в школе в США
Источник материала: ОНТ
6 мая в школе города Ригби (Айдахо, США) произошла стрельба. Как
Суперинтендант школьного округа Джефферсон Чад Мартин подтвердил произошедшее и
Уточняется, что девочка достала из рюкзака пистолет и открыла стрельбу в школе. После шестиклассница стреляла и за пределами учебного заведения.
Оружие из рук ребенка удалось выхватить одной из учительниц.
В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали. Из школы были эвакуированы все учащиеся.
Начато расследование произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить мотив школьницы, а также, откуда у нее пистолет.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 мая в школе города Ригби (Айдахо, США) произошла стрельба. Как информирует Associated Press, огонь открыла сумевшая пронести оружие шестиклассница. Суперинтендант...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)