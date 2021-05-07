Шестиклассница устроила стрельбу в школе в США

Источник материала: ОНТ

6 мая в школе города Ригби (Айдахо, США) произошла стрельба. Как информирует Associated Press, огонь открыла сумевшая пронести оружие шестиклассница.

Суперинтендант школьного округа Джефферсон Чад Мартин подтвердил произошедшее и назвал инцидент «худшим кошмаром, с которым может столкнуться школьный округ».

Уточняется, что девочка достала из рюкзака пистолет и открыла стрельбу в школе. После шестиклассница стреляла и за пределами учебного заведения.

Оружие из рук ребенка удалось выхватить одной из учительниц.

В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали. Из школы были эвакуированы все учащиеся.

Начато расследование произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить мотив школьницы, а также, откуда у нее пистолет.

Фото: Pixabay

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