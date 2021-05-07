День работников радио, телевидения и связи отмечают 7 мая в Беларуси

Источник материала: ОНТ

7 мая – День работников радио, телевидения и связи. Поздравления сотрудникам сферы информации направил Александр Лукашенко.

Во многом от гражданской позиции, умения в условиях внешнего информационного давления аргументированно и твердо отстаивать интересы Беларуси зависит незыблемость ценностей народа, традиций и государственного суверенитета, отметил Президент.

Глава государства выразил убеждение, что в Год народного единства талант и креативность сотрудников СМИ, компетентность и преданность делу будут служить благородной миссии укрепления национального самосознания белорусов – гордости за героическое прошлое, чувства сопричастности к достижениям современности, осознания личной ответственности за будущее родной земли.

Белорусское радиовещание имеет уже почти вековую историю. А первая телепередача в БССР вышла в эфир 65 лет назад. С тех пор аудиовизуальные средства массовой информации сильно изменились. Теперь это многопрофильные масс-медиа, активно работающие также в интернете.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram