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Китай в апреле увеличил валютные резервы впервые за 4 месяца

07.05.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле увеличились впервые за четыре месяца.

Их объем вырос на $28,15 млрд и достиг $3,198 трлн по сравнению с $3,17 трлн в марте, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Результат практически совпал со средним прогнозом аналитиков, принимавших участие в опросах The Wall Street Journal и Trading Economics, в $3,2 трлн.

Рост валютных резервов обусловлен увеличением торгового профицита и притоком капитала на рынки акций и облигаций страны. Курс юаня в прошлом месяце поднялся на 1,2% относительно доллара США, при этом американская нацвалюта подешевела на 2,1% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в стоимостном выражении в КНР в апреле увеличились до $110,73 млрд по сравнению со $105,93 млрд месяцем ранее, сообщил НБК.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в апреле увеличились впервые за четыре месяца.
 
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