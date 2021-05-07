Уникальный обряд провели в Оброво Ивацевичского района





В этом году Намскі Вялікдзень пришелся на 6 мая. В этот день по деревне прошёл необычный крестный ход.





Обряд начинается с того, что священник открывает церковь, куда приходят в основном женщины. Они берут икону, обернутую в вышитый ручник. После этого колонна обходит вокруг церкви, напевая религиозные песни.





В это время в деревне из многих хат выходят обровцы и выставляют возле своих ворот столы, на которых лежат угощения для участников обряда. Как правило, это пасхальные булки, яйца и другие продукты. На столе оставляют и деньги на нужды церкви.





Участники процессии подходят к каждому столу, батюшка читает отрывки из Библии, окропляет хозяев святой водой и поздравляет с праздником.





Сзади шествия идут женщины, которые собирают со стола угощение и благодарят хозяев.





Автомобили не обгоняют шествие, двигаются потихоньку сзади, а встречные стоят, пока участники обряда не подойдут к очередному дому.





Оброво – довольно большая деревня, тут живет около тысячи человек. Иногда столов в деревне выставляется так много, что шествие заканчивалось и в 22 часа вечера. Женщины, которые несут икону, сменяются время от времени.





Кроме хозяев домовладений к шествию обычно выходят и работники организаций, останавливая работу – продавцы магазина, работники клуба. В полном составе выходят воспитанники детского сада и школы





Некоторые обровцы говорят, что в теперешнем виде Намскі Вялікдзень появился в 1920-е. По легенде, в деревне от неизвестной болезни каждый день умирали дети. Старые обровцы подсказали тогда, как отвести беду – собрались женщины и за ночь соткали ручник, которым обернули икону Богородицы. С этой иконой обошли каждый двор деревни и дети перестали умирать.





После этого ежегодно обровцы и ходят с таким шествием в следующий четверг после Пасхи.





Обряд приостанавливал свое существование в советское время и был воссоздан в 90-х. Хотя старожилы говорят, что этот день отмечали даже в атеистические советские времена.





В 2009 году обряд в Оброво включен в список духовного наследия Беларуси.





Фото – отдел по образованию Ивацевичского райисполкома