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Уникальный обряд провели в Оброво Ивацевичского района

07.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В следующий четверг после Пасхи в некоторых полесских деревнях празднуется "Намскі Вялікдзень". А в деревне Оброво Ивацевичского района в этот день проходит обряд, занесенный в список нематериальных ценностей Беларуси.
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В этом году Намскі Вялікдзень пришелся на 6 мая. В этот день по деревне прошёл необычный крестный ход.

Обряд начинается с того, что священник открывает церковь, куда приходят в основном женщины. Они берут икону, обернутую в вышитый ручник. После этого колонна обходит вокруг церкви, напевая религиозные песни.

В это время в деревне из многих хат выходят обровцы и выставляют возле своих ворот столы, на которых лежат угощения для участников обряда. Как правило, это пасхальные булки, яйца и другие продукты. На столе оставляют и деньги на нужды церкви.

Участники процессии подходят к каждому столу, батюшка читает отрывки из Библии, окропляет хозяев святой водой и поздравляет с праздником.

Сзади шествия идут женщины, которые собирают со стола угощение и благодарят хозяев.

Автомобили не обгоняют шествие, двигаются потихоньку сзади, а встречные стоят, пока участники обряда не подойдут к очередному дому.

Оброво – довольно большая деревня, тут живет около тысячи человек. Иногда столов в деревне выставляется так много, что шествие заканчивалось и в 22 часа вечера. Женщины, которые несут икону, сменяются время от времени.

Кроме хозяев домовладений к шествию обычно выходят и работники организаций, останавливая работу – продавцы магазина, работники клуба. В полном составе выходят воспитанники детского сада и школы

Некоторые обровцы говорят, что в теперешнем виде Намскі Вялікдзень появился в 1920-е. По легенде, в деревне от неизвестной болезни каждый день умирали дети. Старые обровцы подсказали тогда, как отвести беду – собрались женщины и за ночь соткали ручник, которым обернули икону Богородицы. С этой иконой обошли каждый двор деревни и дети перестали умирать.

После этого ежегодно обровцы и ходят с таким шествием в следующий четверг после Пасхи.

Обряд приостанавливал свое существование в советское время и был воссоздан в 90-х. Хотя старожилы говорят, что этот день отмечали даже в атеистические советские времена.

В 2009 году обряд в Оброво включен в список духовного наследия Беларуси.

Фото – отдел по образованию Ивацевичского райисполкома
 
 
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В следующий четверг после Пасхи в некоторых полесских деревнях празднуется "Намскі Вялікдзень". А в деревне Оброво Ивацевичского района в этот день проходит обряд,...
 
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