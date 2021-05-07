ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: задержаны еще несколько участников группировки «банковских мошенников»

07.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Не так давно стало известно, что в Беларуси задержали 20 человек по подозрению в хищении денег с карточек белорусов путем телефонного мошенничества (в том числе и по Viber), пятнадцати из них предъявили обвинение. Сейчас пресс-служба МВД сообщила, что оперативники столичного управления по противодействию киберпреступности вычислили еще несколько участников группировки, занимающейся вишингом.



Как говорится в комментарии, среди задержанных есть как граждане Беларуси, так и других государств.

По сообщению ведомства, только в Минске задержанные выведали данные карт у 14 человек и похитили с них более 500 тысяч рублей (около 196 тысяч долларов).

«К примеру, в январе у 61-летней пенсионерки со счета исчезло около 83 тысяч рублей, а в марте двое жителей Московского и Партизанского районов лишились в общей сложности почти 40 тысяч рублей», — заявляет пресс-служба.

Следователи признали задержанных подозреваемыми по уголовным делам за хищения «путем использования компьютерной техники, совершенные в особо крупном размере» (за это может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и запретом или без него занимать определенные должности).

Работа по установлению иных участников преступной группы продолжается.

МВД напоминает:

никому не сообщайте паспортные данные, реквизиты банковской карты, пароли, коды доступа, CVV-код (сотрудник банка не станет спрашивать конфиденциальные данные и сверять их с вами по телефону, а также не предложит разрешить вопросы с картой без вашего посещения отделения банка);

если злоумышленник заполучил реквизиты вашей карты или с нее уже похитили деньги, то незамедлительно обращайтесь в банк, попросите заблокировать карту и 
обратитесь с заявлением к правоохранителям;
для безопасности расчетов в интернете откройте дополнительный счет в банке.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так давно стало известно, что в Беларуси задержали 20 человек по подозрению в хищении денег с карточек белорусов путем телефонного мошенничества (в том числе и по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему нет менструации? Гинеколог отвечает на важные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by