﻿ «Не наследники фашизма меня будут судить». Лукашенко прокомментировал заявление на него в прокуратуру Германии. 21.by
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«Не наследники фашизма меня будут судить». Лукашенко прокомментировал заявление на него в прокуратуру Германии

07.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко отреагировал на намерение десятка белорусов, проживающих в Германии возбудить уголовное дело против него за преступления против человечности.


Фото: ria.ru
 
Лукашенко назвал «глупым шагом и сиюминутной политикой» обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности. 
 
— Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?, — цитирует Лукашенко  телеграм-канал ATN.
 
Напомним,  недавно стало известно, что немецкие адвокаты от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии, заявив о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности.
 
 
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Александр Лукашенко отреагировал на намерение десятка белорусов, проживающих в Германии возбудить уголовное дело против него за преступления против...
 
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