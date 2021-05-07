Гордон: «Если ты назвался батькой, как ты можешь так относиться к своим людям»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист о том, как украинцы перестали любить Лукашенко.





Фото Евгений Ерчак, EPA

Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире Эха Москвы , что за прошедший год у него очень изменилось отношение к Александру Лукашенко лично и к Беларуси как к государству.

― Лукашенко совершил страшную ошибку ― начал избивать собственное население в извращенной форме. То, что он творил с белорусами… Мне так их жалко. Люди выходили на абсолютно мирные протесты. Господи, где можно такое увидеть: они, чтобы стать на лавочки, снимали обувь? Фантастика!

…Нельзя бить людей, своих людей. Если ты назвался батькой, как ты можешь так относиться к своим людям, ― возмутился журналист.

Он сказал, что и у украинцев заметно изменилось отношение в белорусскому правителю.

― Украинцы очень любили Лукашенко. Я всегда говорю справедливо. Он у нас был на первом месте по популярности ― 60 с чем-то процентов. Почему так украинцы к нему относились? Хозяин, батька, при нем все спокойно, хорошо, трава покрашена, подсвечиваются здания. Действительно, в Беларуси всё красиво.

Но когда он показал звериный оскал свой ― всё. Всё рухнуло. За это не любят. Украина не любит тех, кто избивает своих детей. У нас это не принято, ― почеркнул Гордон.

При этом он признался, что его отношение к самим белорусам не изменилось.

― Мы очень любим белорусов, я вам честно скажу. Я очень люблю белорусов, ― сказал журналист.

Напомним, накануне выборов президента Беларуси летом 2020 года Дмитрий Гордон взял интервью у Лукашенко, после которого лестно о нем отзывался.