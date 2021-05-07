Владелец iPhone подал в суд на Apple за взрыв батареи смартфона

Источник материала: Onliner

Житель Техаса Роберт Франклин подал в суд на Apple за инцидент, который произошел с ним в августе 2019 года. Тогда мужчина слушал музыку на своем iPhone 6 и заметил, что треки начали перескакивать. Когда Роберт достал телефон, тот взорвался.

В результате инцидента мужчина получил травму глаз и руки. Истец в заявлении отметил, что батарея iPhone 6 была дефектной и опасной. Также Роберт Франклин заявил о финансовых потерях в связи с инцидентом: ему нужно было заменить смартфон, кроме того, он потратил время на лечение.

Это не первый описанный случай о взрыве либо возгорании батареи смартфона. В Беларуси подобное происшествие тоже было: в 2016 году у читателя Onliner загорелся iPhone 4. Однако, судя по всему, телефон был восстановлен с использованием неоригинальных деталей.