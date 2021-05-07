Квартира, церковь, полицейский участок — под одной крышей. На Аляске есть город, поместившийся в 14-этажную высотку вместе со всеми жителями

Источник материала: Onliner

Городок Уиттиер знавал лучшие времена. Чуть более полувека назад его населяли несколько тысяч человек, для которых были построены своя больница, школа, клуб, парикмахерская, кафе и магазины. К 2021-му Уиттиер подобрался с куда менее впечатляющими результатами: на площади в 51 квадратный километр живет всего около 200 американцев. Более того, практически все они «прописаны» по одному адресу — в высотке под названием «Ходж» (она же Башня Бегич). 14-этажное здание стало настоящим центром мира для немногочисленных горожан — в нем наряду с жилыми квартирами располагаются все необходимые для жизни учреждения. А потому поход на почту, в полицию или церковь для местных жителей не является приключением даже на сотую долю — надо просто перейти из одного крыла здания в другое. Можно даже в домашних тапочках. Сегодня скромный город с шикарными видами из окон единственного жилого здания — не что иное, как самый настоящий рай для домоседов.