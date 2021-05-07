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Квартира, церковь, полицейский участок — под одной крышей. На Аляске есть город, поместившийся в 14-этажную высотку вместе со всеми жителями

07.05.2021 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Городок Уиттиер знавал лучшие времена. Чуть более полувека назад его населяли несколько тысяч человек, для которых были построены своя больница, школа, клуб, парикмахерская, кафе и магазины. К 2021-му Уиттиер подобрался с куда менее впечатляющими результатами: на площади в 51 квадратный километр живет всего около 200 американцев. Более того, практически все они «прописаны» по одному адресу — в высотке под названием «Ходж» (она же Башня Бегич). 14-этажное здание стало настоящим центром мира для немногочисленных горожан — в нем наряду с жилыми квартирами располагаются все необходимые для жизни учреждения. А потому поход на почту, в полицию или церковь для местных жителей не является приключением даже на сотую долю — надо просто перейти из одного крыла здания в другое. Можно даже в домашних тапочках. Сегодня скромный город с шикарными видами из окон единственного жилого здания — не что иное, как самый настоящий рай для домоседов.

Горы? Водопады? Ледники? Нет, главное — бухта

Строительство уникального города началось в 1943 году. Забытый людьми уголок Аляски, может быть, так и оставался бы нежилым, если бы не внимание со стороны военных. Очевидно, что заинтересовала их не живописная природа, а нечто куда более прагматичное: у северо-восточных берегов полуострова Кенай обнаружилась незамерзающая и к тому же очень глубокая бухта. Какой военный не мечтает о таком подарке судьбы во время Второй мировой войны?

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Городок Уиттиер знавал лучшие времена. Чуть более полувека назад его населяли несколько тысяч человек, для которых были построены своя больница, школа, клуб,...
 
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